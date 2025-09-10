Bazı iPhone, AirPods, Apple TV ve HomePod’ların fiyatlarına zam geldi

Apple bazı iPhone, AirPods, Apple TV ve HomePod modellerinin fiyatlarına küçük zamlar getirdi.

Giriş seviyesi iPhone 16e'ye 500 TL'lik zam geldi. Cihazın fiyatı 55 bin 999 TL'ye çıktı.

Bunun yanı sıra Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde indirime gitti.

Apple, iPhone 17’nin tanıtımına saatler kala internet sitesini geçici olarak kapatmış, pek çok tüketicinin aklına “kur değişikliğinden dolayı ürünlere zam geleceği” ihtimali gelmişti. Sitenin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte ülkemizdeki internet kullanıcıları aslında büyük bir sürprizle karşılaşmadı.

Şirket genel anlamda fiyatlarını sabit tutarken, yalnızca bazı ürünlerinde fiyat değişikliğine gitti. Hatta iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde 4 bin TL’ye kadar indirime bile giden şirket; bazı iPhone, AirPods, Apple TV ve HomePod cihazlarının fiyatlarındaysa küçük artışlar uyguladı.

iPhone 16e’nin 256 GB’lık sürümü 500 TL zamlandı

Apple genel olarak iPhone’larda bir zam uygulamadı. Fakat bir model hariç… Bu yıl tanıtılan giriş seviyesi iPhone 16e, 256 GB’lık modelinde küçük bir fiyat artışına uğradı.

Apple’ın “uygun fiyatlı telefon” olarak lanse ettiği iPhone 16e’nin 128 GB’lık sürümü 49 bin 999 TL’lik fiyatını sabit tuttu. Fakat cihazın 256 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyonu 55 bin 499 TL’den 55 bin 999 TL’ye yükseldi.

Apple diğer bazı ürünlerinde de küçük fiyat artışları uyguladı

Zam gelen Apple ürünleri arasında üç farklı AirPods kulaklık yer alıyor. AirPods 4’ün fiyatı 7 bin 699 TL’den 7 bin 999 TL’ye yükseldi. Cihazın “ANC” sürümü 10 bin 299 TL’den 10 bin 999 TL’ye zamlandı. 29 bin 999 TL’lik AirPods Max’in fiyatıysa 32 bin 999 TL’ye çıktı.

Daha önce 7 bin 499 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunulan Apple TV (4K Wi-Fi) 8 bin 299 TL’ye yükseldi. HomePod modeli 14 bin 899 TL’den 16 bin 299 TL’ye, HomePod Mini ise 4 bin 899 TL’den 5 bin 399 TL’ye çıktı.

Apple Türkiye’nin fiyat zammına gittiği ürünlere aşağıdaki tablodan da göz atabilirsiniz:

Ürün Eski fiyatı Yeni fiyatı iPhone 16e (256 GB) 55.499 TL 55.999 TL AirPods 4 7.699 TL 7.999 TL AirPods 4 (ANC) 10.299 TL 10.999 TL AirPods Max 29.999 TL 32.999 TL Apple TV (4K Wi-Fi) 7.499 TL 8.299 TL HomePod Mini 4.899 TL 5.399 TL HomePod 14.899 TL 16.299 TL

Son olarak Apple bugün iPhone 15, iPhone 15 Plus ve iPhone 16 Pro serisinin satışları durdurdu.