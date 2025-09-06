Pota hayalleri suya düştü: EA efsane basketbol oyununu diriltmekten vazgeçti

Electronic Arts'ın bir süredir efsane kolej basketbolu oyununu yeniden canlandırmak için çalıştığı biliniyordu.

Gelen son raporlar, şirketin NCAA Basketball projesini diriltmekten vazgeçtiğini gözler önüne serdi.

Bunun sebebi ise zorlu lisans anlaşmaları ve 2K'nın pazarda kurduğu yoğun hakimiyete işaret ediliyor.

2K Games her yıl NBA 2K serisiyle basketbol dünyasında hüküm sürmeye devam ediyor. Electronic Arts da bir zamanlar bu alanda güçlü bir rakipti. Şirketin silahları arasında, üniversite basketbolundan ilham alan ve çok yakında yeniden canlandırmayı planladığı NCAA Basketball serisi de yer alıyordu.

Fakat ortaya çıkan son raporlar, bir döneme damgasını vuran efsane oyun serisinin yeniden diriltilme fikrini rafa kaldırdığına işaret ediyor. İnternete sızan bir şirket içi yazışma, EA Sports’un lisans sorunları nedeniyle bu fikirden vazgeçtiğini gösteriyor.

EA neden bu projeyi bir kez daha iptal etti?

Şirketin ortaklıklardan sorumlu başkan yardımcısı Sean O’Brien’a göre bazı takımlar rakip 2K’nın tekliflerini kabul etmenin daha iyi olduğunu düşünüyor. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor:

“EA Sports’taki herkes, kabul edilebilir bir yol bulamadığımız için hayal kırıklığına uğradı. Fakat 1. Lig kurumlarından, öğrenci sporculardan, konferanslardan ve ayrıca NCAA’den tüm erkek ve kadınların katılacağı ayrı bir üniversite basketbol maçı düzenleme çabalarımızdaki desteğinizi takdir ediyoruz.”

Yöneticiye göre bu durum Electronic Arts firmasını daha önce yaptığı teklifleri geri çekmeye zorluyor. Sonuç olarak ise yeni basketbol oyununun terk edileceği ifade ediliyor. Bu üzücü tablo, 2K’nın pazara hakim olma şansını daha da artıracak gibi görünüyor.

2028’de piyasaya çıkması bekleniyordu

Polygon’un haberine göre göre Electronic Arts yeni oyununu 2028’de piyasaya sürmeyi planlıyordu. Bu durum, şirketin başarıyla piyasaya sürdüğü College Football oyununun perde arkası hikayesini akıllara getiriyor. Raporlara göre şirket, hevesli sporculara her maç için 600 dolar gibi düşük bir ücret teklif ederek düşük ücretler ödemeye istekli olmasıyla tanınıyor.

Dolayısıyla şirketin bu taktiği basketbol oyununda da uygulamaya çalışacağını hayal etmek pek de zor değil. Fakat yine de 2K’nın aynı pazardaki varlığı, özellikle de köklü bir franchise serisi ve yan ürünlerine daha fazla yatırım yapmak için geçerli nedenleri olduğu düşünüldüğünde, stüdyonun planlarını olumsuz etkilemiş görünüyor.

EA Sports futbol ve Amerikan futbolunda hala güçlü olmasına rağmen, NBA Live 19’un yayınlandığı 2018 yılından bu yana basketbol sektöründen uzak duruyor. Stüdyonun 1999’da piyasaya sürdüğü NCAA Basketball serisinin onuncu ve son bölümü ise 2009 yılında yayınlandı.

