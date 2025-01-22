Balenciaga sınırlı sayıda retro oyun konsolu piyasaya çıkardı

Balenciaga, Çin'de Yılan Yılı onuruna retro oyun konsolu çıkardı.

Moda devi tarafından sınırlı sayıda üretilen bu cihaz yalnızca Snake (Yılan) oyununu çalıştırabiliyor.

Minimalist tasarımı ve basit işlevselliğiyle dikkat çeken ürün, bir "statü sembolü" olarak nitelendiriliyor.

Ünlü moda devi Balenciaga, Çin’in “Yılan Yılı” onuruna tasarlanan sınırlı sayıda üretilen retro bir oyun konsolu piyasaya çıkardı. Markanın tarihine göz attığımızda aslında pek de alışılmadık olduğunu anladığımız bu ürün, markanın VIC (very important customers) olarak da bilinen “çok önemli müşterilerine” hediye edildi.

Balenciaga’nın ilgi çeken bu yeni ürünü ne yazık ki yalnızca sınırlı sayıda bir topluluğa ulaşacak. İlerleyen zamanlarda koleksiyonerler arasında büyük bir önem toplayacağı düşünülen bu retro konsol, bir döneme damga vuran efsane Snake (Yılan) oyunuyla nostaljik ve eğlenceli bir deneyim sunacak.

Balenciaga, Cybertruck ile Game Boy tasarımlarını birleştiriyor

Balenciaga’nın minimalist konsol cihazı, tasarım olarak tıpkı bir Cybertruck ve klasik Game Boy’un birleşimini anımsatıyor. Cihaz yalnızca bir oyunu destekliyor. Markanın internet sitesinde ücretsiz olarak sunulan ünlü “Yılan” oyunu konsolda bulunuyor.

Cihaz estetik açıdan plastik gövdesi, mavi aydınlatmalı monokrom LCD ekranı ve sıra dışı düğmeleriyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte cihazın ergonomisi birçok soruyu gündeme getiriyor. Düğmeler neredeyse görünmez bir tonda karşımıza çıkarken, marka logosu da tam merkezde yer alıyor ve ne yazık ki işlevselliği arka plana atıyor.

“Abartılı bir pazarlama simgesi”

Sınırlı sayıda üretilen oyun konsolu elbette ki oyunseverlere “muhteşem bir oyun deneyimi” vaat etmiyor. Yalnızca “Yılan Yılı” için sembolik ve nostaljik bir hatıra sunan cihaz geniş kitleye yönelik bir hizmet vermiyor.

Pek de kaliteli bir oyun deneyimi sunmayan konsol, bazı eleştirmenlere göre “abartılı bir pazarlama simgesi” olarak nitelendiriliyor. Basit plastik kasası, ucuz malzeme yapısı ve tek bir oyunu desteklemesi, şirketin aslında bu ürün için pek de büyük bir efor göstermediği anlamına geliyor.

Konsol Balenciaga’nın manifestosunu başarıyla yansıtıyor

Balenciaga konsolu her ne kadar bazı olumsuz eleştiriler alsa da aslında ürün misyonunu fazlasıyla yerine getiriyor. Marka “hiçbir fayda değeri olmayan ürünler etrafında ilgi uyandırma yeteneğini” böylelikle bir kez daha ispatlamış oluyor.

Sunulan bu konsol aslında bir cihazdan çok bir manifesto olarak nitelendiriliyor. Ürün, sahibinin yaşam tarzını ve statüsünü ön plana çıkarıyor. Bunun aslında Balenciaga’nın farklı ürün kategorilerinde de alışık olunan bir strateji olduğunu belirtmekte fayda var.