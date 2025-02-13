Bakan Uraloğlu sosyal medyada yaş kısıtlaması hakkında yeni açıklamalarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yeni bilgiler verdi.

Bakan Uraloğlu, merakla beklenen düzenlemenin yolda olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada yaş kısıtlaması düzenlemesinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte hazırlandığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medyada yaş kısıtlaması ile ilgili yeni açıklamalarla karşımıza çıktı. Dün akşam saatlerinde A Haber kanalına konuk olan Bakan Uraloğlu, söz konusu düzenlemede ne aşamaya gelindiği ve kısıtlamanın ne düzeyde olacağı hakkında bilgiler verdi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre Bakan Uraloğlu, sosyal medya ve bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkilerine değindi. Yeni düzenlemenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte hazırlandığını ifade eden Uraloğlu, 16 yaşından küçük çocukların bu sınırlamadan etkileneceğini belirtti.

Çocuklara sosyal medya düzenlemesi hakkında yeni bilgiler geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılmış olduğu programda gençlere ve çocuklara olan güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, yine de onların daha iyi bir şekilde yetişebilmesi adına bazı düzenlemelerin gerekli olduğunu dile getirdi:

“Biz bir kere gençlerimize çocuklarımıza güveniyoruz. Asla bir güvensizlik ortamı yok. Ama bir taraftan çocuklarımızın daha iyi yetişebilmesine, odaklanmasına fırsat verme adına maalesef bazı bilgilerle de akıllarının karıştırılmaması noktasında bütün dünyada en gelişmiş ülkeden az gelişmiş ülkelere kadar bir çok yapılan işler var. Bazı sosyal medyaların herkese kısıtlanmasından yasaklanmasına ya da belli yaş gruplarına kadar belli uygulamalar getiriliyor. Dolayısıyla biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere 16 yaş altındaki gençlerimize çocuklarımıza bunun erişimine engel koyalım dedik.”

Bakan Uraloğlu, benzer düzenlemelerin Belçika, ABD, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Çin, Avustralya, Mısır ve Belçika gibi ülkelerde de mevcut olduğu ifade etti. 16 yaş altı çocuklara yönelik çalışmanın yolda olduğunu dile getiren Uraloğlu sözlerini şu şekilde tamamladı: