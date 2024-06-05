ASUS, Computex 2024’te yeni Vivobook bilgisayarlarını tanıttı

ASUS yeni dizüstü bilgisayar modellerini karşımıza çıkardı. Computex 2024 etkinliğinde sahne alan şirket, yeni Zenbook S16 modelini duyurdu. Bunun yanı sıra Zenbook S14 ve yeni Vivobook S laptop modelleri de tanıtıldı.

Ultra ince bir yapıya sahip olan yeni dizüstü bilgisayar modelleri, hafif yapısı ve şık tasarımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Şirketin yeni laptop ürünleri güçlü donanımlarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. İşte özellikleri ve fiyatları…

ASUS Vivobook S14, S15 ve S16

Yakın zaman önce şirketin ilk Copilot+ bilgisayarı olan S5507 model numaralı Vivobook S15 modelini piyasaya süren şirket, Computex 2024’te portföyüne üç yeni dizüstü bilgisayar daha ekledi. Vivobook S14 (M5406), Vivobook S15 (M5506) ve Vivobook S16 (M5606) piyasaya sürüldü.

Sırasıyla 14, 15,6 ve 16 inç ekran boyutlarına sahip olan yeni laptop modelleri, güçlü bir görüntüleme deneyimine ev sahipliğinde bulunuyor. Bu ekranda OLED panel teknolojisini tercih eden şirket, 3K çözünürlük kalitesi ve 20 Hz yenileme hızına yer veriyor.

Seriye dahil olan üç yeni dizüstü bilgisayar modeli de yapay zeka yetenekleri konusunda işlevsel bir yapıya sahip olan AMD Ryzen AI 300 işlemcilerden güç alıyor. Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 desteklerine sahip olan laptop modelinde ayrıca iki adet USB-C 4.0 bağlantı yuvası, iki adet USB-A bağlantı yuvası, bir HDMI 2.1 çıkışı, bir microSD kart yuvası ve kulaklık/mikrofonlar için bir P2 konektörü taşınıyor.

ASUS Zenbook S14

ASUS Zenbook S16’nın “kardeşi” olarak karşımıza çıkan Zenbook S14, serinin ara versiyonu oluyor. İsminden de anlaşılacağı üzere 14 inçlik bir ekrana sahip olan cihaz, şimdilik açıklanmayan yeni nesil Intel işlemcilerden güç alacak. İddialara göre bu işlemci Intel Lunar Lake CPU serisinin bir parçası olacak.

ASUS’un yüksek performans sunan yeni dizüstü bilgisayarı Zenbook S14, “AI PC” sınıfında yer alıyor ve Microsoft’un yakın zaman önce duyurduğu Copilot+ markasına ait bir model olarak geliyor. Henüz cihazla alakalı başka bir detay bilinmezken, çok yakında şirketin akıllardaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması bekleniyor.

ASUS’un yeni dizüstü bilgisayarlarının ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. İlerleyen günlerde şirketten bu konuda bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.