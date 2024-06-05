AMD işlemcili ASUS Zenbook S16 tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatı

ASUS gelişmiş yapay zeka performansına odaklanan yeni Zenbook S16 dizüstü bilgisayar modelini karşımıza çıkardı. Şirketin yeni laptop modeli AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemciyle duyuruldu.

ASUS’un yeni dizüstü bilgisayarı birinci sınıf tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Etkileyici bir görünüm sunan laptop modeli, kasada yer alan AMD işlemcisi sayesinde güçlü AI işlevlerine ev sahipliği yapıyor. 50 TOPS işlem gücüne sahip olan bu çip, yapay zeka konusunda Snapdragon Elite X kadar güçlü bir performans sunuyor.

ASUS Zenbook S16 özellikleri

Yeni ASUS laptop modeli 1,1 cm kalınlığa ve 1,3 kg ağırlığa sahip. Son derece kompakt bir yapıda olan bu ürün, 3K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz akıcılıkta yenileme hızıyla gelen 16 inç OLED ekran sunuyor. Duralümin kapakla gelen dizüstü bilgisayar, klavye üzerinde mikro deliklerin varlığına izin veren ve gelişmiş bir soğutmaya odaklanan CNC adlı tek parça işlenmiş alüminyum bir kasayla karşımıza çıkıyor.

32 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olan dizüstü bilgisayar modeli, 2 TB’a kadar da dahili depolama alanı vaat ediyor. Wi-Fi 7 bağlantı desteğiyle karşımıza çıkan cihaz, Windows’un Copilot+ desteğine sahip bilgisayarlar kategorisinde yer alıyor.

Uzun ömürlü bir pile sahip olan ASUS Zenbook S16 modeli 78 Wh batarya sunuyor. Kullanıcıların pil konusunda herhangi bir endişe etmeyeceğini vadeden şirket, uzun süreli kullanımlarda ideal bir performans yaratıyor.

Entegre NPU aracılığıyla yapay zeka görevlerinde üst düzey bir performans ortaya koyan model, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası taşıyor. Bununla birlikte cihazda Full HD webcam, Dolby Atmos uzamsal ses desteği, Wi-Fi 7, dört adet USB bağlantı girişi ve bir SD kart yuvası yer alıyor.

ASUS Zenbook S16 fiyatı

ASUS’un yeni dizüstü bilgisayarı şu anda Türkiye’de siparişe açılmış durumda. ASUS e-Store üzerinden listelenmeye başlayan laptop modeli iki farklı konfigürasyona sahip. Bunlardan ilki olan 1 TB SSD destekli model 69 bin 999 TL’den satılıyor. 2 TB SSD’li seçenek ise 79 bin 999 TL karşılığında elde edilebiliyor.