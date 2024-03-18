Google Gemini, iOS 18 ile birlikte iPhone’lara gelebilir

Teknoloji devi Apple, iPhone cihazlarına üretken yapay zeka yetenekleri getirmeye hazırlanıyor. İddialara göre şirket, Google ile konuya ilişkin olarak görüşmelere başladı. Google’ın üretken yapay zekası Gemini için harekete geçen Apple, bu AI sistemini iPhone cihazlarına taşımayı amaçlıyor.

Bloomberg’in haberine göre iki şirket arasında görüşmeler sürüyor. Anlaşma sağlanması halinde Apple, Gemini’yi iOS 18 işletim sistemi ile birlikte kullanıcılarla buluşturmaya başlayacak. Öte yandan Eylül ayında gelecek iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesinde de Gemini’yi yerleşik olarak görmemiz mümkün olabilir.

Apple ilk kez iPhone’larda üretken yapay zeka yetenekleri sunacak

Apple’ın atmış olduğu bu hamle, şirket adına önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Şirketin Google ile anlaşma sağlaması durumunda iPhone cihazlarında ilk kez üretken yapay zeka özellikleri yer almaya başlayacak. AI yetenekleri için ilk etapta kendi bünyesinde bir teknoloji geliştirmektense Google’ın kapısını çalan firma, bu anlamda da büyük bir dikkat yaratıyor.

Gemini üretken yapay zeka modelinin lisanslanması için görüşmelerin ilerlediği belirtilirken, şu anda konuyla alakalı önemli bir aşamaya gelindiği vurgulanıyor. Fakat yine de Google’ın Apple için vazgeçilmez olmadığını belirtmekte de yarar var. Aktarılan bilgilere göre şirket ChatGPT için OpenAI şirketiyle görüşmelerde bulunuyor. Fakat bu iki firma arasında da henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Samsung da Google’ın yapay zekasından yararlanmıştı

Bilindiği üzere Güney Koreli teknoloji devi Samsung da yakın zaman önce duyurduğu yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S24 serisinde notlar, klavye ve ses kayıt uygulamalarında Gemini ile ortaklık kurarak önemli bir işbirliğine adım atmıştı. Bunun yanı sıra şirket, Galeri uygulamasında pratik düzenleme araçları için Imagen 2 desteğinden faydalandı.

Google’ın yapay zeka modeli Gemini üç farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki olan Gemini Ultra, çok karmaşık görevler için en büyük ve gelişmiş seçenek olarak lanse ediliyor. Gemini Pro’da çok çeşitl igörevleri ölçeklendirmek için üst düzey bir performans sağlanırken; Gemini Nano ise daha ziyade verimliliğe odaklanıyor.

Bloomberg’den gelen bilgilere göre şirket, her yıl düzenli olarak Haziran ayının başlarında gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinin bu seneki ayağına kadar bu konuda herhangi bir anlaşma duyurusu yapmayacak. OpenAI ve Google ile görüşmeleri sürdüren şirketin kararı hangisinden yana kullanacağı henüz bilinmezken, firmanın bu noktada birden fazla şirketle anlaşma yapabileceği de öne sürülüyor.

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