Apple, iOS 18.6.1’e dönüşleri kapattı

Apple, iOS 18.6.1'i imzalamayı durdurdu.

Şirket bu şekilde kullanıcıların iOS 18.6.2'den bir önceki sürüme geri dönüşünü engelledi.

Apple'ın bu tür kararları genellikle güvenlik açıklarını gidermek için sağlanıyor.

Teknoloji devi Apple, iPhone’lar için en son yazılım olan iOS 18.6.2 güncellemesini yakın zaman önce kullanıcılara sundu. Bununla birlikte şirket, kullanıcıların geri dönüş yapmasını engellemek için önceki sürüm olan iOS 18.6.1’i imzalamayı bıraktı.

9to5Mac’e göre bu durum, iOS 18.6.2’yi şu anda Beta aşamasında olan iOS 26 dışında, iPhone kullanıcıları için tek imzalı yazılım seçeneği haline getiriyor. Merakla beklenen yeni işletim sistemi güncellemesinin kararlı sürümünün ise 9 Eylül’deki Awe Dropping lansmanında yayınlanacağı tahmin ediliyor. Etkinliğin bir diğer öne çıkan figürü ise elbette ki iPhone 17 serisi olacak.

Yeni iOS 18.6.2 güncellemesi, görüntü görüntülemeyi ele alan ImageIO çerçevesi için kritik bir güvenlik düzeltmesi içeriyor. Fakat bunun dışında başka önemli bir değişiklik yer almıyor.

Apple, kullanıcıların en yeni güvenlik düzeltmelerini ve performans iyileştirmelerini içeren en yeni yazılıma sahip olmalarını sağlamak için genellikle eski iOS sürümlerini imzalamayı bırakıyor.

Bu uygulama, cihazları güvenlik açıklarından koruyor. Özellikle de iOS 26 ve Liquid Glass yeniden tasarımının yakında piyasaya sürülmesiyle birlikte ekosistem genelinde tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

iOS 18.6.2’deki küçük değişiklikler göz önüne alındığında, çoğu kullanıcı herhangi bir sorunla karşılaşmayacak gibi görünüyor.

iOS 26 için geri sayım başladı

iOS 18.6.3’ün beklenmedik bir sürümü çıkmadığı sürece, iOS 26’nın 15 Eylül civarında piyasaya sürülmesine kadar tek seçenek iOS 18.6.2 olarak kalacak.

iOS 26 işletim sistemini destekleyecek iPhone’lar şu modeller olacak: