17 yıllık 1. nesil iPhone açık artırmaya sunuldu

Apple’ın eski ürünleri açık artırmalarda büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Geçmişte de ilk nesil iPhone’ların müzayedeye çıktığını ve rekor fiyatlardan alıcılara sunulduğunu görme şansına sahip olmuştuk. Yine benzer bir şekilde nadir görülen 1. nesil 4 GB’lık iPhone modeli açık artırma yoluyla listelenmeye başladı.

2007 yılında piyasaya çıkan ilk iPhone modeli 12 gün boyunca online olarak açık artırmada kalacak. 4 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapan model, tahminlere göre rekor bir fiyattan alıcı bulacak. LCG Auctions adlı müzayede evi aracılığıyla satılan ürün, hala çalışabilir yapısıyla şimdiden dikkatleri üzerinde toplamayı başarmış durumda.

İlk iPhone, 10 bin dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmada

24 Mart tarihinde sona erecek olan açık artırma, 10 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla açıldı. Tahminlere göre cihaz 100 bin dolar bandında bir fiyatla yeni sahibine ulaşacak. Fakat yine de daha yüksek bir fiyat beklentisi de bulunuyor. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse aynı ürün geçen yıl 190 bin dolardan satılmış ve yeni bir rekora imza atmıştı. LCG Auctions ekibi ürünü şu cümlelerle sergiliyor:

“Ürünümüz fabrikada mühürlenmiş durumda ilk sürüm 4 GB’lık bir modeldir. Baştan sona etkileyici olan kasanın ön paneli, hiçbir solma belirtisi olmadan parlak renkler sergiliyor. Kusurlar azdır. Sekiz köşeden yedisi keskin, tüm kenarlar kusursuz ve altı panelin her biri fabrikadan yeni çıkmış gibi görünüyor ve mükemmel şeklini koruyor. Fabrika mührü temiz ve doğru dikiş detaylarına ve sıkılığa sahiptir. Arkadaki etiketler contanın altında doğru şekilde sağlamdır. Yeni, hiç etkinleştirilmemiştir. Etkileyici bir ürün!”

1. nesil iPhone teknik özellikleri

Bir döneme damgasını vuran 1. nesil iPhone cihazı kısa sürede Apple’ın en başarılı ürünü haline gelerek akıllı telefon pazarını baştan aşağı değiştirdi. 2007 yılında Time Dergisi tarafından Yılın İcadı olarak onurlandırılan cihaz, dönemine göre olağanüstü kabul edilen şu teknik özelliklere sahipti: