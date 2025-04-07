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    Apple’ın akıllı ev cihazı 2026’ya ertelendi

    Apple tarafından piyasaya sürülecek ilk akıllı ev cihazının lansmanı bu yıla yetişemeyecek. Merakla beklenen ürün 2026'da duyurulacak.
    Apple akıllı ev ürünü
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    • Apple'ın ilk akıllı ev ürünü için geliştirme süreci devam ediyor.
    • Merakla beklenen cihazın normal şartlarda bu yıl piyasaya çıkacağı söyleniyordu. Fakat ne yazık ki lansman ertelendi.
    • İddialara göre ürün 2026 yılında karşımıza çıkacak.

    Teknoloji devi Apple’ın tamamen akıllı ev cihazlarını kontrol etmeye odaklanan yeni bir ürün üzerinde çalıştığı biliniyor. Şirketin beklenen ürünü Amazon Echo Show ve Google Nest Hub gibi ürünlerle neredeyse aynı şekilde çalışacak. Ortaya çıkan bilgilere göre merkezde 7 inçlik bir ekran ve Apple Intelligence yapay zeka desteği gibi özellikler yer alacak.

    Merakla beklenen ürünün resmi olarak bu Nisan ayında tanıtılması bekleniyordu. Fakat daha sonra ortaya çıkan söylentiler birkaç aylık bir gecikmeye işaret ederek yeni iPhone serisiyle birlikte piyasaya sürülebileceğini bildirdi. Şimdi ise yeni bir iddialara göre bu cihaz 2026 yılında karşımıza çıkacak.

    Apple’ın akıllı ev ürünü Siri AI lansmanıyla birlikte gelecek

    Bloomberg analisti Mark Gurman’ın iddialarına göre Apple bu yıl ne yazık ki akıllı ev odaklı ürününü piyasaya sürmeyecek. Cihazın gelecek yıla ertelenmesinin nedeni, bir süredir gecikmeler yaşayan Siri için Apple Intelligence yapay zeka desteği olarak işaret ediliyor. Ayrıca şirketin mühendislik zorluklarını gidermek için ertelemeyi değerlendirdiği söyleniyor.

    Apple akıllı ev ürünü

    Apple Intelligence destekli Siri’ye yönelik yeni özelliklerin 2026’dan önce gelmesi beklenmiyor. Dolayısıyla da bu tarih yeni ürünün lansmanıyla aynı zamana denk gelecek. Gurman ertelemeyi henüz doğrulamasa da bunun gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğunu ve nihayetinde hayal kırıklığı olabileceğini vurguluyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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