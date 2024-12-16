Apple TV ve HomePod mini serilerine yeni modeller geliyor

Apple, 2025'te ürün portföyüne iki beklenen yeni ürün getirecek.

Apple TV ve HomePod mini serilerini yenilemeyi planlayan şirket, güncellenmiş cihazlarını yakında duyuracak.

Yenilenen bu iki ürün, Apple'ın geliştirdiği özel bir işlemciden güç alacak.

Teknoloji devi Apple, nispeten daha az popüler olan, fakat yine de ekosistemi için temel olan iki ürünü için önemli bir yenileme hazırlığı yapıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, Apple TV ve HomePod mini serilerine 2025 yılında yeni üyeler kazandırmayı planlıyor.

Bloomberg tarafından açıklanan bilgilere göre şirket, Apple TV ve HomePod mini modellerinin dahili olarak geliştirilen Wi-Fi ve Bluetooth işlemciyle donatılmış yeni sürümlerini çok yakında karşımıza çıkaracak. Birçok önemli iyileştirmeye ev sahipliği yapacak cihazlar ile ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı. İşte detaylar…

Yeni Apple TV ve HomePod mini özel bir işlemciyle gelecek

Android Authority tarafından paylaşılan ayrıntılara göre kod adı “Proxima” olan yeni işlemci, Apple’ın dış tedarikçilere bağımlılığını azaltma stratejisinde bir başka adımı temsil ediyor. Şu anda hem Apple TV hem de HomePod mini, kablosuz bağlantılarını yönetmek için Broadcom bileşenlerini kullanıyor.

Bu değişiklik şirketin donanım üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını sağlamanın yanı sıra performans ve enerji verimliliğinde de önemli iyileştirmeler getirmeyi vaat ediyor.

Wi-Fi 6E’nin bu cihazlara entegrasyonu, Apple ekosistemindeki diğer cihazlarla etkileşimde bulunma biçiminde önemli bir evrime işaret ediyor. Dikkat çeken bu yeni teknoloji, özellikle de Apple TV+ ve HomePod mini’nin kablosuz ses özellikleri gibi hizmetlerden yararlanarak daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi ve sıkışık ağların daha iyi yönetimini sunuyor.

İki ürün kategorisinde portföyünü genişletmeyi planlayan şirket, ev eğlencesi pazarındaki varlığını güçlendirmeye odaklanıyor. Aynı zamanda bu hamlelerin şirket adına stratejik bir zamanda geldiğini de hatırlatalım. Apple TV ve HomePod mini şirketin en çok satan ürünleri olmasa da son zamanlarda Apple TV+’ın hızla büyümesiyle birlikte markanın portföyünde önemli birer rol oynuyor.

Öte yandan yeni işlemcinin sadece bu cihazlarla sınırlı kalmayacağı da söyleniyor. Teknoloji devi Apple, “Proxima” kod adlı işlemcisini 2025’te iPhone’lara entegre edebilir. 2026’da ise işlemcinin iPad’lerde ve Mac’lerde kullanılabileceği belirtiliyor.

Özel bir işlemciye geçiş, Apple’ın geleneksel olarak öne çıktığı gizlilik ve güvenlik açısından da faydalar sağlayabilir. Bağlantı donanımı üzerinde tam kontrol, şirketin ekosistemi için daha sağlam ve optimize edilmiş güvenlik önlemleri uygulamasına olanak tanıyacak gibi görünüyor.