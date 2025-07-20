Apple’dan yapay zeka odaklı yeni iPhone 16 reklamı: Clean Up Photos

Apple, iPhone 16'nın yapay zeka yeteneklerini öne çıkaran yeni bir reklam filmi yayınladı.

"Clean Up Photos: Cat" adlı yeni reklam filmi, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kolaylıkla kaldırabileceğinizi gösteriyor.

Reklam videosunda bir adam, fotoğrafki kediyi tek bir tuşla yok ediyor.

Apple Intelligence'ın bu işlevsel özelliği, iPhone 15 Pro serisi ve daha üst modellerde uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Teknoloji devi Apple, Fotoğraflar uygulamasının “Clean Up” özelliğini öne çıkaran yeni bir iPhone 16 reklamı ile karşımıza çıktı. Videoda yer alan adam, bir kadının kedisiyle fotoğrafını çekiyor. Ardından da AI aracını kullanarak objektifteki kediyi fotoğraftan kaldırıyor.

Hayat kolaylaştıran bu işlevsel yapay zeka aracı, Apple Intelligence yeteneklerini gözler önüne seriyor. Bir süredir sosyal medyada bazı kullanıcılar, Apple’ın AI aracı ile Galaxy AI’yi karşılaştıran videolar paylaşıyor.

Cupertino merkezli şirket, rakibine kıyasla genel olarak “negatif” karşılanan yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenleme aracını öne çıkararak “bu yanlış algıyı” düzeltmeye gayret ediyor. Videoda ortaya çıkan sonuçlar ise tatmin edici bir performans gösteriyor.

Fit It özelliği fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırıyor

Yayınlanan reklam filminde beklendiği gibi hem kadın hem de kedi bu değişiklikten hoşnutsuz görünüyor. Bu da adamın değişikliği geri almasına neden olarak özelliğin geri alınabileceğini gösteriyor.

Bir Apple Intelligence aracı olan Fix It, istenmeyen nesneleri Fotoğraflar uygulamasının düzenleme arayüzünde vurgulayarak fotoğraflardan kaldırıyor. Seçilen alanı arka planla akıllıca harmanlayarak uyumlu bir sonuç elde ediyor.

Fix It de dahil olmak üzere Apple Intelligence yapay zeka paketi şu anda iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 modellerinde mevcut ve gelecekteki iPhone 17 modellerinde de mevcut olacak. Bu durum, şu anda Beta aşamasında olan ve yeni özelliklerinin çoğu yeni iPhone’larla sınırlı olan iOS 26 için de geçerli görünüyor.

Hangi modeller iOS 26 alacak?

Apple’ın ilk olarak WWDC25 konferansında duyurduğu iOS 26 işletim sistemi şu cihazlarda desteklenecek:

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. nesil

Apple merakla beklenen yeni iOS 26 güncellemesini diğer iPadOS, macOS, tvOS, watchOS ve visionOS yazılımlarıyla birlikte Eylül ayında kararlı sürümleriyle beraber genel kullanıma açacak.

Son olarak Apple’ın yayınladığı yeni Clean Up Photos: Cat adlı reklam filmini aşağıdan da izleyebilirsiniz: