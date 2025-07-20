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    Apple’dan yapay zeka odaklı yeni iPhone 16 reklamı: Clean Up Photos

    Apple Intelligence araçlarını öne çıkaran yeni reklam filmi, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kolayca kaldırabileceğinizi gösteriyor.
    • Apple, iPhone 16'nın yapay zeka yeteneklerini öne çıkaran yeni bir reklam filmi yayınladı.
    • "Clean Up Photos: Cat" adlı yeni reklam filmi, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kolaylıkla kaldırabileceğinizi gösteriyor.
    • Reklam videosunda bir adam, fotoğrafki kediyi tek bir tuşla yok ediyor.
    • Apple Intelligence'ın bu işlevsel özelliği, iPhone 15 Pro serisi ve daha üst modellerde uyumlu bir şekilde çalışıyor.

    Teknoloji devi Apple, Fotoğraflar uygulamasının “Clean Up” özelliğini öne çıkaran yeni bir iPhone 16 reklamı ile karşımıza çıktı. Videoda yer alan adam, bir kadının kedisiyle fotoğrafını çekiyor. Ardından da AI aracını kullanarak objektifteki kediyi fotoğraftan kaldırıyor.

    Hayat kolaylaştıran bu işlevsel yapay zeka aracı, Apple Intelligence yeteneklerini gözler önüne seriyor. Bir süredir sosyal medyada bazı kullanıcılar, Apple’ın AI aracı ile Galaxy AI’yi karşılaştıran videolar paylaşıyor.

    Cupertino merkezli şirket, rakibine kıyasla genel olarak “negatif” karşılanan yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenleme aracını öne çıkararak “bu yanlış algıyı” düzeltmeye gayret ediyor. Videoda ortaya çıkan sonuçlar ise tatmin edici bir performans gösteriyor.

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    Fit It özelliği fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırıyor

    Yayınlanan reklam filminde beklendiği gibi hem kadın hem de kedi bu değişiklikten hoşnutsuz görünüyor. Bu da adamın değişikliği geri almasına neden olarak özelliğin geri alınabileceğini gösteriyor.

    Bir Apple Intelligence aracı olan Fix It, istenmeyen nesneleri Fotoğraflar uygulamasının düzenleme arayüzünde vurgulayarak fotoğraflardan kaldırıyor. Seçilen alanı arka planla akıllıca harmanlayarak uyumlu bir sonuç elde ediyor.

    Apple Intelligence Clean Up Photos
    Görsel: Apple

    Fix It de dahil olmak üzere Apple Intelligence yapay zeka paketi şu anda iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 modellerinde mevcut ve gelecekteki iPhone 17 modellerinde de mevcut olacak. Bu durum, şu anda Beta aşamasında olan ve yeni özelliklerinin çoğu yeni iPhone’larla sınırlı olan iOS 26 için de geçerli görünüyor.

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    Hangi modeller iOS 26 alacak?

    Apple’ın ilk olarak WWDC25 konferansında duyurduğu iOS 26 işletim sistemi şu cihazlarda desteklenecek:

    • iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
    • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
    • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
    • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
    • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
    • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
    • iPhone SE 2. nesil
    • iPhone SE 3. nesil

    Apple merakla beklenen yeni iOS 26 güncellemesini diğer iPadOS, macOS, tvOS, watchOS ve visionOS yazılımlarıyla birlikte Eylül ayında kararlı sürümleriyle beraber genel kullanıma açacak.

    Son olarak Apple’ın yayınladığı yeni Clean Up Photos: Cat adlı reklam filmini aşağıdan da izleyebilirsiniz:

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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