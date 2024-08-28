Apple yapay zeka tabanlı bir asistan için Siri’ye veda edebilir

Teknoloji devi Apple yapay zeka tabanlı yeni bir kişisel asistan projesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin geliştirme aşamasında olduğu yeni AI asistanı iddialara göre ilerleyen süreçte Siri’nin yerini alabilir. Siri hizmetini uzun vadede yeni asistanıyla değiştirmeyi planlayan şirket, bu konuda çalışmalarına son sürat bir hızla devam ediyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni yapay zeka tabanlı kişisel asistan hizmeti esas olarak şirketin “robotik cihazları” için geliştiriliyor. Bilindiği üzere şirket 2026-2027 yılları arasında Amazon Echo Show 10 ile rekabet edebilecek yapay zekaya sahip bir akıllı robot piyasaya sürmeyi amaçlıyor. Şu anda dahili olarak “J595” kod adıyla geliştirilen robotun iPad’in geniş ekranlı, çevreyi okuma yeteneğine sahip olan ve kullanıcıyı tanımlayan kameralara sahip bir evrimi olarak tasarlandığı söyleniyor.

Apple’ın bir süredir üzerinde çalışmaya devam ettiği yeni yapay zeka tabanlı kişisel asistan hizmetinin başlangıçta yalnızca şirketin robotik cihazında kullanılacağı belirtilirken, ilerleyen aşamalarda ise daha geniş çaplı bir kullanıma sunulacağı aktarılıyor. Siri’nin yerini alması beklenen asistan hizmetinin gelecekte iPhone, iPad ve Mac cihazlarda da yayınlanabileceği vurgulanıyor.

Siri’nin yerini alacak AI asistanı yolda

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde gerçekleştirmiş olduğu sunumda Siri’ye ChatGPT entegrasyonu eklendiğini açıklamıştı. WCCFTech’in haberine göre Apple mühendisleri ChatGPT desteğiyle yenilenen Siri’yi adeta bir “test sürümü” olarak görüyor. Şirketin buradan aldığı geri bildirimler sonucunda yeni kişisel asistanını şekillendireceği ifade ediliyor.

Apple’ın yeni sanal asistan hizmeti için ismi değiştirmenin yanı sıra tamamen farklı bir sesin de dahil olduğu alternatif bir kişilik üzerinde de çalışması bekleniyor. Bu sayede yeni yapay zeka asistanı, ses tabanlı ChatGPT’nin halihazırda yaptığına benzer şekilde kullanıcıların sorularını daha doğal bir şekilde yanıtlama yeteneğine sahip olacak.

Öte yandan Apple tarafından geliştirilen yeni yapay zeka kişisel asistan hizmetinin, konuşmanın içeriğini anlayabileceği ve hatta tipik insan sesleri çıkarabileceği söyleniyor. Ancak yine de Apple’ın konu hakkında herhangi bir yorum yapmadığını belirtmekte fayda var. İlerleyen dönemlerde konuya ilişkin daha fazla detayın ortaya çıkmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?