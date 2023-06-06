Apple Watch’lar için yeni watchOS 10 güncellemesi duyuruldu

Apple, WWDC 2023 etkinliği sırasında bir dizi yeni ürün ve hizmetini duyurdu. Uzun bir süredir heyecanla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, hiç şüphesiz ki organizasyonun en büyük duyurularından biri olarak karşımıza çıktı. Bunun yanı sıra iPhone kullanıcıları için yeni özellikler vaat eden iOS 17 güncellemesi de tanıtıldı. Şirket, etkinlikte Apple Watch kullanıcılarını da unutmadı. Apple’ın akıllı saatlerine özel olarak geliştirdiği işletim sisteminin en son güncellemesi olan watchOS 10 hakkında tüm merak edilen detaylar resmen paylaşıldı.

Apple Watch cihazları için duyurulan yeni yazılım güncellemesi, Apple Watch Ultra gibi daha büyük bir ekrana sahip olan cihazlarda yenilenmiş bir tasarım vaat ediyor. Bununla beraber Hava Durumu, Eylemler, Ev, Haritalar, Mesajlar ve Dünya Saati gibi uygulamalar, kontrolleri ekranın yuvarlak köşelerine daha iyi yerleştirmek ve kullanılabilir alanı optimize etmek için tekrardan dizayn edildi. Peki ya watchOS 10’un sunduğu özellikler neler? Güncelleme hangi cihazlara dağıtılacak? İşte detaylar…

watchOS 10 ile gelen yeni özellikler

Yeni güncelleme, Apple Watch cihazlarında Digital Crown kullanılarak açılan, o sırada güncellenmiş bilgilere erişimi artık daha kolay bir hale getiren ve kullanıcılar için son derece önemli olan Smart Stack arayüzü üzerinden erişilebilecek. Kullanıcılar buradan takvim randevuları, tahmini hava durumu ve oyun skorları gibi detaylara da rahatlıkla ulaşabilecek.

watchOS 10 ile birlikte Akıllı Yığın, widget’ları makine öğrenimine dayalı bir şekilde kullanıldıkça güncelleyecek. Öte yandan güncellemeyle gelen bir diğer ilgi çekici yenilik ise her widget’ın, bilgileri her zaman mümkün olan en iyi şekilde göstermek için özel bir saat yüzü içerebilmesi ve ulaşılan hedefler, günlük planlar, alarmlar ve çok daha fazlasının izlenmesini kolaylaştırıyor.

Tüm bunların yanı sıra Apple Watch cihazlarına gelecek yeni güncelleme, iOS Canlı Etkinlikleri de destekleyecek. Eğitimler, çevrimiçi siparişlerle ilgili bilgiler, Uber ve daha pek çok uygulamadaki etkinlikler, izleme ekranında her zaman görüntülenebilir olacak. Bu sayede kullanıcılar hiçbir gelişmeyi kaçırmayacak. Öte yandan yazılım, çevrimdışı harita desteği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

watchOS 10, Farkındalık uygulaması aracılığıyla herhangi bir depresyon belirtiniz varsa, sonuçlarını bir doktora PDF olarak hızlı bir şekilde göndermenizi sağlayan stres ve kaygı testleri desteğiyle iyileştirme kazandı. Bununla birlikte yazılım, saati bir iPhone’a ya da başka bir Apple Watch’a yakınlaştırarak, FaceTime video mesajlarını oynatma imkanı sağlıyor.

watchOS 10 hangi Apple Watch modellerine gelecek?

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

watchOS 10’un çıkış tarihi henüz maalesef açıklanmadı. Fakat tahminlere göre beklenen güncelleme, bu yılın Eylül ya da Ekim aylarında Apple Watch Series 9 akıllı saat modelinin lansmanı ile beraber piyasaya sürülecek.