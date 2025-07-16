Apple Watch’lar hamileliği erkenden tespit edebiliyor

Biilimsel araştırmalara göre Apple Watch'lar büyük ölçüde hamilelik durumlarını erkenden tespit edebiliyor.

Apple'ın akıllı saatleri kullanıcıların kalp atış hızı, uyku, hareketlilik gibi haftalar boyunca toplanan davranışsal verileri analiz ederek bu sonuca varıyor.

162 binden fazla kullanıcının verisiyle oluşturulan yapay zeka sisteminde 430 gebelik vakası referans alınıyor.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, Apple Watch sensörlerinin iPhone’un Sağlık uygulamasından alınan verilerle birleştirildiğinde hamileliği doğru bir şekilde tespit etme potansiyelini vurguluyor. Akıllı saatler yapay zeka sayesinde gebeliği fark edebiliyor.

Bu dikkat çekici bulgular, Apple’ın Kalp ve Hareket Çalışması’ndan geliyor. “Sensör Verilerinin Ötesinde: Giyilebilir Cihazlardan Elde Edilen Davranışsal Verilerin Temel Modelleri Sağlık Tahminlerini İyileştiriyor” başlıklı makalede söz konusu rapor ayrıntılı olarak açıklanıyor.

Apple Watch yalnızca bir akıllı saat olmaktan çıkıyor

Yakın zaman önce Apple Watch’taki yapay zeka ile ilgili olarak ayrıntıları açıklanan çalışma, şirketin akıllı saati gibi giyilebilir cihazlarının çeşitli sağlık durumlarını tahmin etmek için ham sensör verilerini davranışsal ölçümlerle nasıl entegre edebileceğini araştırıyor. Özellikle de hamilelik tespiti yeteneği dikkatlerden kaçmıyor.

Araştırma, adet döngüleri ve işitme kaybı üzerine yapılan önceki çalışmalara dayanarak, sensör verilerinin (kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği) davranışsal ölçümlerle (adım sayısı, egzersiz dakikaları, yürüyüş şekli) birleştirilmesinin oldukça etkili bir gebelik tespit modeli oluşturduğunu gösteriyor.

Türk bilim insanı Eray Ertürk’ün başında yer aldığı araştırma ekibinde Fahad Kamran, Salar Abbaspourazad, Sean Jewell, Harsh Sharma, Yujie Li, Sinead Williamson, Nicholas J Foti ve Joseph Futoma gibi araştırmacılar da bulunuyor.

Bu yaklaşım gebelik tahmininde yüzde 92 başarı oranına ulaşırken, diyabet için bu oran yüzde 82 ve genel enfeksiyonlar için yüzde 76 olarak kayıtlara geçiyor. Bu sonuçlar umut verici olmakla birlikte, henüz hakemli bir çalışmadan gelmediği de vurgulanıyor.

Dokuz kişi doğal doğum veya sezaryenle sonlanan 430 gebeliğin (385 benzersiz katılımcı) verilerini analiz ederek bunları 50 yaşın altındaki 24 bin 225 hamile olmayan kadınla karşılaştırdı. Araştırmacılar, hamileliğin belirgin belirtileri olan yüksek istirahat kalp atış hızı ve aktivite örüntülerindeki değişiklikler gibi fizyolojik ve davranışsal değişiklikleri yakalamak için bir haftalık veri kullandı.

İnsan koryonik gonadotropin (HCG) testleri gibi gerçek zamanlı sensör okumalarının aksine, model insan davranış eğilimlerini yansıtmak için birkaç gün veya hafta boyunca toplanan verilere dayanıyor. Bu yaklaşım, sağlık tahminlerinde uzunlamasına verilerin gücünü vurguluyor.

Bu henüz watchOS’ta somut olarak uygulanmıyor. Apple Watch 8’den bu yana yalnızca adet döngüsü takibi ve sıcaklık mevcut olsa da 2023’te bir Apple Watch’un gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemesi sayesinde hamile bir kadının ve bebeğinin hayatını kurtardığını belirtmekte fayda var.