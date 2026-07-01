Anthropic’ten bilim insanlarına özel yapay zeka: Claude Science

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Anthropic, bilim insanları ve araştırmacıların çalışmalarını hızlandırmak amacıyla tasarlanan yeni yapay zekasını duyurdu.

Claude Science, 60'tan fazla bilimsel veritabanı ve hesaplama aracıyla entegre bir şekilde çalışıyor.

Platform, 3 boyutlu protein yapılarından genom haritalarına kadar geniş bir görsel veri sunabiliyor.

Anthropic, bilim insanları ve araştırmacılara özel yeni yapay zeka hizmeti Claude Science ile karşımıza çıktı. Bu yeni platform, araştırmacıların bilgisayar başında harcadığı mesaiyi en aza indirmeyi ve çalışmalarını hızlandırmayı vaat ediyor.

Yeni yapay zeka modeli ile birlikte bilim insanları artık karmaşık kodlar ve birbiriyle uyumsuz veritabanları arasında boğulmayacak. Anthropic, yapay zeka ile doğrudan sohbet ederek karmaşık analizleri yürütebilmeyi hedefliyor.

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Platform, arka planda yüksek performanslı bilgi işlem kaynaklarını otomatik bir şekilde yöneterek veri işleme süreçlerini dakikalara indiriyor.

Claude Science neler sunuyor?

Tipik bir sohbet robotundan farklı olarak bu araç, yapay zekayı bilimsel araştırma iş akışına entegre eden birleşik bir çalışma alanı olarak işlev görüyor. Uygulama, 3 boyutlu protein yapıları, genom izleri ve kimyasal yapıları oluşturabilen, bilim için özelleştirilmiş bir sisteme ev sahipliği yapıyor.

Şirketten gelen bilgilere göre üretilen her sonuç, izlenebilir bir geçmiş ve orijinal kaynak koduyla birlikte geliyor. Bu da araştırmacının analizin veya şeklin tam olarak nasıl üretildiğini doğrulamasına olanak tanıyor.

Claude Science ayrıca 60’tan fazla bilimsel veritabanıyla önceden yapılandırılıyor. Literatürü analiz etme, çok aşamalı analizler gerçekleştirme ve makale yazımına yardımcı olma yeteneğine ev sahipliğinde bulunuyor.

Anthropic, özellikle de biyomedikal alanında olmak üzere 50’ye kadar araştırma projesi için başvuruların açıldığını ve platformun kullanımı için 30.000 dolara kadar kredi imkanı sunulduğunu açıkladı.

Nasıl kullanılır?

İlgilenenler için yeni uygulama şu anda macOS ve Linux için test aşamasında hizmet veriyor. Platform Pro, Max, Team ve Enterprise planlarına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.