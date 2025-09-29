Apple vites düşürdü: iPhone 17e “amiral gemisi katili” olmayacak

Apple, iPhone 16e'nin yüksek satış başarısının ardından yeni model için kolları sıvadı.

2026 yılında piyasaya çıkacak iPhone 17e, amiral gemisi iPhone 17 modellerinden rol çalmamak için bazı tavizler verecek.

Yeni modelde ProMotion desteğinin olmaması ve tekli kamera gibi kısıtlı özellikler bulunacak.

Teknoloji devi Apple bu yılın başlarında daha büyük modeli gölgede bırakacak kadar rekabetçi iPhone 16e modelini piyasaya sürerek beklenmedik bir şekilde neredeyse kendi pazarını ele geçirmişti. Şirketin aldığı dersler, yaklaşan iPhone 17e için de net bir stratejiye dönüşüyor gibi görünüyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, önceki çakışmayı tekrarlamaktan kaçınmak ve pazarın bütçe segmentindeki konumunu net bir şekilde belirlemek için 2026’nın ilk yarısında kasıtlı olarak yeniden kalibre edilmiş bir cihazla piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Giriş seviyesi iPhone 17e bazı tavizlerle gelecek

Söylentilere göre Apple, iPhone 17e için farklı ve daha temkinli bir plan düşünüyor. Mark Gurman, ABD’li şirketin daha net donanım kısıtlamaları uygulayacağını öngörüyor.

Tahminlere göre cihazın ekranı ProMotion teknolojisini benimsemeyecek. Üst düzey modellerin 120 Hz’ine kıyasla belirgin bir fark olan 60 Hz yenileme hızını koruyacak.

Selefinden miras alınan tek kamera sisteminin de kalması bekleniyor. Fakat yine de telefon, önemli estetik ve işlevsel güncellemelerden faydalanacak.

Çentiğin yerini Dinamik Ada entegrasyonu benimseyecek. İşlemci, dahili rekabet yaratmadan güncel performansı sağlamak için daha az çekirdekli ve daha az güçlü bir konfigürasyonda olsa da yeni A19 çipi olacak.

iPhone 16e hem Apple’ın hem de tüketicilerin beklentilerini karşıladı

Bu yıl piyasaya çıkan iPhone 16e’nin temel başarısı, uygun bir fiyata sunulan üst düzey özelliklerin birleşiminden doğdu. Akıllı telefon ince çerçevelere ve mükemmel 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip bir tasarıma ve önceki teknolojilere göre bir adım önde olan Face ID sensörlerini barındıran küçük bir çentiğe sahip.

Apple’ın cihazda gösterdiği tavizler de son derece hesaplıydı. Alüminyum çerçevede renkli kaplama yoktu, A18 çipi 5 yerine 4 çekirdekli bir GPU kullanıyordu ve kamera bölümü tek bir lense güveniyordu. Fakat yine de bu özellikler genel kullanıcılar için fazlasıyla yeterli oldu.

Öte yandan iPhone 16e’nin piyasa üzerindeki etkisi de yüksek oldu. Counterpoint Research’ün sunduğu veriler, Apple’ın 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 19 küresel pazar payına ulaştığını doğruladı.

Bu dikkat çekici sonuç, büyük ölçüde iPhone 16e’ye gösterilen mükemmel ilgiden kaynaklanıyordu. Ulaşılan yüksek değer, birçok tüketicinin daha pahalı temel model yerine onu tercih etmesine yol açtı.

Son olarak iPhone 16e’nin teknik özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz: