    Samsung Galaxy S25 Edge ve iPhone Air pil testinde kapıştı: Kazanan hangisi?

    Ultra ince tasarımlı iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge modelleri pil testinde karşı karşıya geldi.
    • PhoneBuff adlı YouTube kanalı, Apple ve Samsung'un ultra ince telefonlarını kıyasladı.
    • iPhone Air ve Galaxy S25 Edge modelleri pil performansıyla karşı karşıya geldi.
    • Kazanan taraf küçücük bir farkla Apple'ın cihazı oldu.

    iPhone Air, Apple’ın yeni akıllı telefon serisinin ultra ince seçeneği olarak kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Cihaz, Mayıs 2025’te piyasaya sürülen aynı segmentteki bir model olan Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet etmeyi amaçlıyor.

    Şimdi bu iki telefon, YouTube’daki PhoneBuff kanalı tarafından yayınlanan pil testinde karşı karşıya geldi. Yapılan test, batarya ömrü konusunda hangisinin daha başarılı olduğunu gözler önüne serdi.

    Gerçekleştirilen testte her iki katılımcı da birer saatlik vardiyalarla aynı koşullara tabi tutuldu. Telefon görüşmeleri, mesajlaşma, e-posta kontrol etme, internette gezinme, Instagram gönderilerini görüntüleme, YouTube videoları izleme ve oyun oynama gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Ayrıca telefonların bekleme süresindeki enerji harcamaları takip edildi.

    Yayınlanan videodan da anlaşılabileceği gibi pil ömrü konusunda iki cihaz arasındaki aralarındaki fark yalnızca bir dakikaydı. iPhone Air, Galaxy S25 Edge’in 9 saat 59 dakikasına kıyasla 9 saat 58 dakika aktif kullanım süresi sundu.

    iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge pil testinde kapıştı

    3.149 mAh’lik bir hücreye sahip olan Apple’ın ultra ince tasarımlı akıllı telefonu, oyun ve kamera kullanımında en düşük yüzdeyle daha yüksek verimlilikle öne çıktı. Samsung’un 3.900 mAh’lik pili ise daha düşük bekleme gücü tüketimine sahip olmasının yanı sıra mesajlaşma ve internette gezinme gibi işlemlerde daha iyi performans gösterdi.

    iPhone Air ve Galaxy S25 Edge teknik özellik karşılaştırması

    Özellik Galaxy S25 Edge iPhone Air
    Ekran 6,7 inç LTPO AMOLED, 2K (1440×3120), 120 Hz 6,5 inç Super Retina XDR OLED, (2736×1260), 120 Hz, 3.000 nit, Ceramic Shield 2
    İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)
    RAM 12 GB Belirtilmemiş
    Dahili depolama 256 GB, 512 GB 256 GB, 512 GB, 1 TB
    Arka kamera 200 MP ana kamera (f/1.7, OIS) + 12 MP ultra geniş (120º) 48 MP ana kamera (f/1.6, OIS)
    Ön kamera 12 MP 18 MP
    Batarya 3.900 mAh, 25W şarj ~2.800 mAh (söylenti), 27 saate kadar video oynatma, 20W MagSafe şarj desteği
    İşletim sistemi Android 15 tabanlı One UI 7.0 iOS 26
    Boyutlar 158,2 x 75,6 x 5,8 mm 156,2 x 74,7 x 5,64 mm
    Ağırlık 163 gram 165 gram
    Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC
    Diğer özellikler IP68 sertifikası, stereo ses, ekran altı parmak izi okuyucu IP68 sertifikası, Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi

    Son olarak PhoneBuff tarafından gerçekleştirilen pil performansı karşılaştırma videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz:

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

