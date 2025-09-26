Samsung Galaxy S24 serisi için One UI 8.5 testleri başladı

Samsung, One UI 8.5 testlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yakın zaman önce One UI 8'in kararlı sürümünü yayınlayan şirket, şimdi bir adım öteye geçti.

Galaxy S24 serisi yeni güncelleme ile test edilirken görüntülendi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 8.5 güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı. Geliştirme çalışmaları şimdi daha fazla cihaza yayıldı.

Daha önce arayüzün test sürümleri Galaxy S25 ve Galaxy S26 serileri için görülmüştü. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Güney Koreli markanın Galaxy S24 serisi için testlere başladığını gözler önüne seriyor.

Galaxy S24 Plus, One UI 8.5 ile ortaya çıktı

Samsung, yakın zamanda Galaxy S24 serisi için Android 16 tabanlı One UI 8’in kararlı sürümünü yayınlamaya başladı. Şimdi ise şirket, birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi beklenen arayüzün bir sonraki sürümüne odaklanıyor.

@Tarunvats’ın paylaştığı iddialara göre Galaxy S24 Plus için One UI 8.5’in ilk test sürümünün Samsung’un dahili sunucularında yayınlandı. S926BXXU9DYIA yazılım sürümüne sahip olan sürüm, cihazın uluslararası modeline ait. Bu da Güney Koreli şirketin güncellemeyi yalnızca yeni cihazlarda değil, eski cihazlarda da test ettiğini gösteriyor.

Samsung, One UI 8.5’teki yeni özelliklerin tam listesini henüz açıklamasa da bazı sızıntılar güncellemenin ilginç iyileştirmeler ve yeni özellikler getireceğini öne sürüyor. Görünüşe göre güncelleme, kullanıcı arayüzü özelleştirmesini iyileştirmeye odaklanacak.

Arayüz, kontrol panelini daha esnek hale getirilerek kullanıcıların ihtiyaçlarına göre daha kolay özelleştirmesine olanak tanıyacak. Samsung’un ayrıca yeni yapay zeka özellikleri ve pil simgesi arka planını kaldırma özelliği eklemesi bekleniyor.

Samsung her zamanki gibi güncellemeyi herkese açık hale getirmeden önce şirket içinde test ediyor. Yazılım güvenli hale geldiğinde, muhtemelen bir Beta süreci olmadan herkese açık dağıtıma başlayacak.

One UI 8.5 alacak Samsung telefonlar

Samsung’un merakla beklenen yazılım güncellemesi ilerleyen aylarda aşağıdaki modeller için yayınlanacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 SE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9, Tab A9+

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24, A12

Galaxy A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Galaxy M serisi

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M35, M34, M33

Galaxy M16, M15

Galaxy M06, M05

Galaxy F serisi

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F34

Galaxy F16, F15, F14 (LTE)

Galaxy F06, F05

Galaxy XCover serisi