Apple, visionOS için uygulama geliştirme kitini duyurdu

Apple bu ayın başında WWDC 2023 etkinliğinde hayranlarına tanıttığı ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında raflara gelmeye başlayacak AR/VR başlığının işletim sistemi olan visionOS için uygulama geliştirme kiti bugün resmen duyuruldu. Bu sayede geliştiriciler nihayet platformu test etme şansına sahip olacak. Aynı zamanda Vision Pro için sürükleyici deneyim uygulamalarını oluşturabilecekler.

Geliştirici topluluğunda yer alan tüm üyeler, visionOS SDK’yı indirme şansına sahip olacak. Şirketin karma gerçeklik gözlüğünün ilk nesline damgasını vuracak uzamsal bilgi işlem uygulamalarını üretmeye başlayabilecekler. Araçlar şu anda Xcode 15’in beta 2 sürümünde mevcut bulunuyor.

Geliştiriciler için visionOS SDK yayınlandı

visionOS SDK, uygulama geliştirmeye imkan sağlamasının dışında Apple Vision Pro piyasaya sürülmeden önce işletim sisteminin test edilmesine de fırsat sağlıyor. Mac kullanıcıları bu sayede artık bilgisayarında karma gerçeklik platformunu simüle edebilir ve kodlamaya başlamadan önce kullanıcı arayüzünü test edebilir.

iMore’dan Darly Baxter’ın paylaştığı ekran görüntüleri, iOS ve macOS’ta yer alan arayüze oldukça benzer tasarım öğelerine sahip olan visionOS kullanıcı arayüzünün ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Xcode, gündüz ve gece ortamlarını simüle etmenize, kafanızı hareket ettirmek için fareyi kullanmanıza, etrafa bakmanıza, sistem uygulamalarını açmanıza ve çok daha fazlasına izin veriyor.

Apple’ın dünya çapında ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Susan Prescott ise şu açıklamada bulundu:

“Çevremizdeki alanı kullanarak, mekansal bilgi işlem, geliştiricilerimiz için yeni fırsatlar sunuyor ve kullanıcılarının bağlantı kurmasına, üretken olmasına ve yeni eğlence türlerinin keyfini çıkarmasına yardımcı olacak yeni yollar hayal etmelerine olanak tanıyor.”

Apple, visionOS işletim sisteminin jestler ve sesli komutlar da dahil olmak üzere çeşitli giriş araçlarına sahip olacağına işaret ediyor. Bu yüzden geliştiricilerin, kullanıcıların akıcı ve sezgisel bir deneyim yaşamasını sağlamak adına işletim sisteminin bu özelliklerini akılda tutması gerekiyor.

Geliştiriciler, Apple Vision Pro için yeni uygulama deneyimleri tasarlama hakkında daha fazla bilgi edinmek veya önümüzdeki aydan itibaren bir geliştirici kitine başvurmak için developer.apple.com/visionos adresini ziyaret edebilir.

Apple Vision Pro ilk olarak 2024 yılının başında, Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulacak. Merakla beklenen karma gerçeklik gözlüğü, 3 bin 500 dolarlık tartışmalı fiyatıyla raflarda boy göstermeye başlayacak. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman satılacağı ise henüz maalesef bilinmiyor.