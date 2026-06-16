Snapchat, artırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı: Specs özellikleri ve fiyatı

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Snap, giyilebilir bir bilgisayar olarak tasarladığı yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Specs'i 2 bin 195 dolar fiyatla ön siparişe açtı.

Gücünü çift Snapdragon işlemciden alan ve yapay zeka entegrasyonuyla öne çıkan cihaz, kullanıcılara etkileyici bir ekran deneyimi sunuyor.

Gözlük sonbaharda ABD, İngiltere ve Fransa'da satışa sunulacak.

Snap CEO’su Evan Spiegel, AWE USA 2026 etkinliğinde şirketin yeni artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü “Specs” modelini tanıttı. Giyilebilir bir bilgisayar olarak tanımlanan akıllı gözlük, 2 bin 195 dolar fiyat etiketiyle bugünden itibaren ön siparişe açıldı. Cihazın, sonbahar aylarında ABD, İngiltere ve Fransa’da kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

Snapchat’in AR gözlüğü: Specs teknik özellikleri

MacRumors’un haberine göre, İsviçre üretimi TR90 polimer malzemeden üretilen Specs, hafifliği ve dayanıklılığı nedeniyle “plastik titanyum” olarak adlandırılıyor. Uzun saatler boyunca konforlu bir kullanım sunan gözlüğün iki farklı boyutu bulunuyor: 47 mm çerçeveli model 132 gram, 52 mm çerçeveli model ise 136 gram ağırlığında.

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Numaralı merceklerin kolayca takılıp değiştirilebildiği akıllı gözlük, paylaşımlı kullanıma da imkan tanıyor.

Cihazın donanım tarafında iki adet tam renkli yüksek çözünürlüklü kamera, iki adet kızılötesi bilgisayarlı görü kamerası ve 6 eksenli IMU sensörleri yer alıyor. Gücünü iki adet Snapdragon işlemciden alan gözlükte, işlemcilerden biri lensleri çalıştırırken diğeri bilgisayarlı görü süreçlerini yönetiyor. Sıvı kristal silikon (LCoS) minyatür projektörlerin tercih edildiği model, 51 derecelik görüş açısıyla yaklaşık 3 metre (10 feet) mesafeden 115 inçlik bir ekran izleme deneyimi sunuyor.

Yapay zeka desteği de unutulmamış

Mekansal ses destekli stereo hoparlörler ve mikrofon dizilimiyle gelen Specs, el takibi ve doğal sesli komutlarla kontrol edilebiliyor. Karma kullanımda 4 saate kadar pil ömrü sunan akıllı gözlük, giyilirken şarj edilmesini sağlayan özel bir manyetik kabloya sahip. 20 saatlik ek kullanım sağlayan şarj kutusuyla gelen cihaz, yalnızca 45 dakika dayanan bir önceki nesil geliştirici modeline kıyasla büyük bir ilerleme vadediyor.

USB-C üzerinden bilgisayar, telefon veya oyun konsollarına harici ekran olarak bağlanabilen Specs; film izlemek, yazı yazmak ve Snapchat lenslerini kullanmak için değerlendirilebiliyor. Lens Studio platformuna eklenen yeni özellikler sayesinde geliştiriciler; Claude Code, Codex ve Cursor entegrasyonlarından faydalanabiliyor. Ayrıca gözlükteki artırılmış gerçeklik deneyimleri OpenAI ve Gemini API’leri ile destekleniyor.

Apple’ın önünde pazara giriyor

Gözlük için 2 bin 195 dolarlık satış bedelinin yanı sıra 200 dolarlık iade edilebilir bir depozito talep ediliyor. Snap, yeni hamlesiyle artırılmış gerçeklik pazarında Apple dahil birçok teknoloji şirketini geride bırakmayı başarıyor. Ekranı bulunmayan ve yalnızca yapay zeka özelliklerine sahip ilk akıllı gözlüğünü 2027’nin sonlarında piyasaya sürmeyi planlayan Apple’ın, tam kapsamlı artırılmış gerçeklik gözlüklerini sunması için ise daha birkaç yıl beklemesi gerekecek.