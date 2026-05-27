iOS 26.6 Beta 1 güncellemesi çıktı: İşte yenilikler

Apple, geliştiriciler için iOS 26.6 Beta 1 güncellemesini yayınladı.

Yeni güncelleme daha çok kararlılık iyileştirmeleri ve performans optimizasyonuna odaklanıyor.

Güncellemenin en dikkat çeken yeniliği, kullanıcıların engellenen kişilerin maksimum sınırına ulaşması durumunda sistem tarafından gönderilen yeni bir uyarı mesajı oluyor.

Apple dünya genelindeki geliştiriciler için iOS 26.6 Beta 1 güncellemesini kullanıcılara sundu. Bu sürpriz güncelleme, şirketin bir sonraki büyük işletim sistemi olan iOS 27’nin tanıtılacağı WWDC 2026 etkinliğine haftalar kala geldi.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre iPhone’lar için yayınlanan yeni Beta güncellemesi, mevcut yazılımın stabilitesini artırmaya odaklanıyor. Bununla birlikte güncelleme, kullanıcılar için küçük de olsa bazı yenilikler getiriyor. İşte detaylar…

iOS 26.6 Beta 1 ile gelen yenilikler

Apple’ın geliştiricilere sunduğu yeni güncelleme, öncelikle hata düzeltmelerine ve performans iyileştirmelerine odaklanmış gibi görünüyor.

Bilindiği üzere iOS 27 güncellemesi yaklaşıyor ve Haziran ayında resmi olarak duyurulması planlanıyor. Bu bağlamda büyük yeniliklerin 8 Haziran’daki WWDC 2026 etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

Büyük bir değişiklik yapılmamış olsa da iOS 26.6 Beta 1 güncellemesi ile birlikte bazı yenilikler karşımıza çıkıyor. Güncellemede, engellenen kişi sayısı sınırıyla ilgili yeni bir uyarı tespit edildi.

Bu sınırın değişip değişmediği belirsiz. Fakat kullanıcılar maksimum sayı aşıldığında bir uyarı alacak. Ek kişileri engellemek için kullanıcıların ayarlarından en az birini kaldırmaları gerekecek.

Bazı kullanıcılar 20 bin sınırına ulaştıktan sonra ek numaraları engelleyemediklerini bildirirken, diğerleri ise 8 bin engellemeden sonra sorun yaşadıklarını belirtiyor. Sonuç olarak gerçek sınırın ne olduğu şu anda belirsiz görünüyor.

iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS da unutulmadı

Apple bugün yalnızca iOS 26.6 Beta 1 güncellemesini sunmadı. Şirket bunun yanı sıra diğer ürün ekosistemi için de yeni test güncellemelerini yayınladı.

iPadOS 26.6 Beta 1 güncellemesi de şu anda geliştiriciler tarafından indirilebiliyor. Bu güncelleme, iOS sürümündekine benzer özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Apple ayrıca macOS Tahoe 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 ve visionOS 26.6’nın Beta sürümlerini de yayınladı. Fakat şimdilik bu güncellemelerde belirgin bir değişiklik tespit edilmedi.

WWDC 2026 için geri sayım başladı

Apple bu yılki geliştirici konferansını çok yakında düzenleyecek. 8-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan WWDC 2026 etkinliği için geri sayım başlamış durumda.

Merakla beklenen etkinlikte iOS 27 işletim sistemi resmi olarak tanıtılacak. Bunun yanı sıra AirPods’lar için yeni özellikler sunulacak. Ayrıca uzun süredir beklenen yapay zeka destekli yenilenmiş Siri de nihayet bu lansmanda karşımıza çıkacak.