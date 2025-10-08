OriginOS 6 alacak Vivo ve iQOO telefonlar belli oldu

OriginOS 6 birçok Vivo ve iQOO telefonda desteklenecek.

Android 16 tabanlı güncelleme yalnızca amiral gemisi telefonlara değil, bütçe dostu cihazlara da ulaştırılacak.

10 Ekim'de Çin'de kullanıcılara sunulacak yazılım, 15 Ekim tarihinde ise global kullanıma açılacak.

Vivo, yeni nesil özel kullanıcı arayüzü olan OriginOS 6 yazılımının optimizasyonunu tamamlamaya hazırlanıyor. Android 16 işletim sistemini temel alan yeni sürüm, Çin pazarı için 10 Ekim’de, küresel olarak ise 15 Ekim’de karşımıza çıkacak.

Şimdiye kadar olanların aksine OriginOS artık yalnızca Çin’e özel olmayacak. Kullanıcı dostu yazılım nihayet Türkiye de dahil olmak üzere küresel pazarda kullanılabilecek. Bu sayede güncelleme, Funtouch OS’nin yerini alacak.

OriginOS 6 hangi cihazlara gelecek?

Gizmochina’ya göre Vivo’nun çok sayıda telefonu yeni güncellemeden yararlanabilecek. Merakla beklenen Android 16 tabanlı OriginOS 6’yı destekleyecek telefonlar şunlar olacak:

Vivo X200, Vivo X200 Pro, Vivo X200 Ultra, Vivo X200 FE, Vivo X200s, Vivo X200 Pro mini

Vivo X100, Vivo X100 Pro, Vivo X100 Ultra, Vivo X100s, Vivo X100s Pro

Vivo X90, Vivo X90 Pro, Vivo X90 Pro+, Vivo X90s

Vivo X Fold 5

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 2

Vivo X Flip

Vivo V60, Vivo V60e, Vivo V60 Lite, Vivo V60 Lite 4G

Vivo V50, Vivo V50e, Vivo V50 Lite, Vivo V50 Lite 4G

Vivo V40, Vivo V40e, Vivo V40 Lite, Vivo V40 Lite 4G, Vivo V40 SE, Vivo V40 Pro

Vivo V30, Vivo V30e, Vivo V30 Pro, Vivo V30 SE, Vivo V30 Lite

Vivo T4, Vivo T4 Lite, Vivo T4 Pro, Vivo T4 Ultra, Vivo T4x, Vivo T4R

Vivo T3, Vivo T3 Lite, Vivo T3 Pro, Vivo T3 Ultra, Vivo T3x

Vivo modellerinin yanı sıra OriginOS 6 güncellemesi iQOO telefonlarda da sunulacak:

iQOO 13

iQOO 12 ve iQOO 12 Pro

iQOO 11, iQOO 11s, iQOO 11 Pro

iQOO Neo 10 ve iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9 ve iQOO Neo 9 Pro

iQOO Z10, iQOO Z10R, iQOO Z10 Lite, iQOO Z10X

iQOO Z9, iQOO Z9x, iQOO Z9s, iQOO Z9s Pro, iQOO Z9 Lite

Uygun fiyatlı modeller de OriginOS 6’yı çalıştıracak

Vivo’nun güncellemeyi yalnızca üst ve orta seviye telefonlara değil, aynı zamanda bütçe dostu modellerine de ulaştıracağı söyleniyor: