Amiral gemisi Vivo X300 ve X300 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo yeni amiral gemileri X300 ve X300 Pro'yu MediaTek Dimensity 9500 işlemcisiyle resmen tanıttı.

X300 Pro modeli, 6 bin 510 mAh batarya ve 200 Megapiksel telefoto da içeren gelişmiş Zeiss üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekerken, temel X300 daha kompakt bir tasarım ve 6 bin 40 mAh batarya sunuyor.

Her iki model de 90W kablolu şarj, 120Hz 8T LTPO ekran ve IP68/IP69 dayanıklılık derecesi gibi üst düzey özelliklere sahip.

Vivo yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi X300’ü resmen duyurdu. Seride kompakt tasarımlı temel X300 modelinin yanı sıra X300 Pro da yer alıyor. Her iki cihaz da bir önceki seriye göre önemli yükseltmeler sunuyor ve güçlerini yeni nesil MediaTek Dimensity 9500 yonga setinden alıyor.

Vivo X300 Pro teknik özellikleri

Serinin tepe modeli Vivo X300 Pro, özellikle kamera yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Telefon Zeiss imzalı üçlü arka kamera kurulumuna sahip.

Ana kamera, f/1.57 diyafram açıklığına ve Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) desteğine sahip 1/1.28 inçlik 50 Megapiksel Sony LYT-828 sensörden oluşuyor. Ultra geniş açılı çekimler için 50 Megapiksel Samsung JN1 sensör kullanılıyor. Telefoto ihtiyaçları için ise yeni, 1/1.4 inç boyutunda 200 Megapiksel Samsung HPB sensör tercih edilmiş.

Ön kısımda ise selfie ve görüntülü aramalar için bir adet 50 Megapiksel Samsung JN1 sensör bulunuyor. Cihazın performansını Dimensity 9500 ile birlikte Vivo’nun kendi görüntüleme çipi olan V3+ destekliyor. Pro model, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçenekleri sunuyor.

6 bin 510 mAh kapasiteli dev batarya, 90W kablolu ve 40W kablosuz şarj desteğiyle gün boyu kesintisiz kullanım vaat ediyor. Telefonun 6.78 inç büyüklüğündeki 8T LTPO ekranı, 120Hz yenileme hızı ve 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunuyor. HDR10+, Dolby Vision gibi teknolojilere destek veren ekranda, aynı zamanda ultrasonik parmak izi okuyucusu yer alıyor.

226 gram ağırlığındaki X300 Pro, 7.99mm kalınlığında ve IP68/IP69 dayanıklılık derecesine sahip. Siyah, Kahverengi, Mavi ve Beyaz renk seçenekleriyle piyasaya sunulacak. Diğer özellikler arasında çift stereo hoparlör, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası ve Wi-Fi 6 desteği bulunuyor.

Cihaz Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çalışıyor.

Vivo X300 teknik özellikleri

Daha küçük yapısıyla öne çıkan temel Vivo X300 modeli de yine MediaTek Dimensity 9500 yonga setinden güç alıyor. 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçenekleriyle geliyor. X300, 6.31 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızına ve 1216 x 2640 piksel çözünürlüğe sahip 8T LTPO panel kullanıyor. Daha küçük boyutuna rağmen, 6 bin 40 mAh batarya ve 90W kablolu ve 40W kablosuz şarj desteğini koruyor.

Temel modelin kamera özellikleri ise şunlardan oluşuyor:

Ana arka kamera, 1/1.4 inç sensör boyutuna ve f/1.68 diyafram açıklığına sahip 200 Megapiksel Samsung HPB sensör (Pro modeldeki telefoto sensörü ana kamera olarak kullanılmış). 50 Megapiksel Sony LYT-602 APO telefoto ve 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş kamera kurulumu. Ön tarafta ise selfie çekimleri için 50 Megapiksel Samsung JN1 sensör mevcut.

190 gram ağırlığında ve 7.95mm inceliğinde olan X300, IP68/IP69 derecesine sahip. Siyah, Mavi, Pembe ve Mor renk seçenekleri bulunuyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çalışan cihazın diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.4, NFC, çift bant Wi-Fi 6 ve çift stereo hoparlör yer alıyor.

Vivo X300 ve X300 Pro fiyatları

Vivo X300 Pro modelinin başlangıç fiyatı (12GB/256GB) 5.299 CNY (745 dolar) olarak belirlendi. En üst model olan 16GB/1TB konfigürasyonu ise 6.699 CNY (945 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Temel Vivo X300 modelinin başlangıç fiyatı (12GB/256GB) 4.399 CNY (620 dolar) olarak açıklandı. X300’ün 16GB/1TB seçeneği için belirlenen fiyat ise 5.999 CNY (845 dolar).