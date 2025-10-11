Vivo, OriginOS 6 güncellemesinde iOS 26’nın Liquid Glass tasarımını kopyalıyor

Vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6'yı tanıttı.

Çok sayıda yeni güncellemeye ev sahipliği yapan güncelleme, özellikle de arayüz tasarımında önemli yenilikler sunuyor.

Yazılım, iOS 26'da yer alan Liquid Glass tasarım dilinden bariz bir şekilde ilham almış gibi görünüyor.

Vivo, akıllı telefonlar için kullanıcı arayüzünün en son sürümü olan OriginOS 6 ile resmen karşımıza çıktı. Yayınlanan görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla Çinli şirket, Apple’ın estetik tercihlerini dikkatlice değerlendirmiş gibi görünüyor.

OriginOS’un yeni arayüzü yarı saydam yüzeyler, yumuşak düğmeler ve akıcı animasyonlarla öne çıkıyor. Bu tasarım, aklımıza doğrudan iOS 26 ile tanıtılan Liqud Glass arayüzünü getiriyor. Yeni sistemin tanıtımı, Vivo’nun daha rafine ve tutarlı bir estetik arayışında bir adım daha ileri gidiyor.

OriginOS 6, Android dünyasına iOS izleri getiriyor

Vivo, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni OriginOS 6 arayüzünü çalıştıran bir akıllı telefonun demo videosunu yayınladı. MacRumors’a göre arayüz tasarımı ilk bakışta iOS 26 çalıştıran bir iPhone’un arayüzüyle karıştırılabilecek bir görünüm sergiliyor.

Liquid Glass’tan ilham aldığı açıkça anlaşılan saat, Kontrol Merkezi, “köşeli” şeklindeki ikonlar, yuvarlak/yarı saydam tuşlar, cam görünümlü klasörler/bildirimler ve üç boyutlu efektli dinamik duvar kağıtları dikkatlerden kaçmıyor. iPhone’lara aşina olan kullanıcılar için bu arayüz, son derece tanıdık bir atmosfer ortaya koyuyor.

Şirket, OriginOS 6’nın her hareket ve etkileşimde akışkan bir performans sunduğu vurgulanıyor. Tanıtım materyallerine göre her kaydırma, dokunma veya geçiş, gecikme veya kesinti olmadan doğal bir hareket deneyimi sunmak için optimize edildi.

Bu noktada Vivo, arayüzün hareketin bir uzantısı haline geldiği daha uyumlu bir kullanıcı deneyimi sunmak için çalışmış görünüyor. Apple’ın da genellikle ürünlerde bu tarz bir estetik ve kavramsal yaklaşım sergilediğini söylemek mümkün.

Elbette ki Vivo, OriginOS 6 sunumunda Apple’a doğrudan bir atıfta bulunmadı. Fakat şirket, kullanıcıların dijital dünya ile doğal etkileşim biçimini yansıtacak iyileştirmelere odaklandığını vurguladı. Yani animasyonlar ve yarı saydam efektler, hafiflik ve süreklilik aktarabilen evrensel bir görsel dil olarak yorumlanıyor.

OriginOS 6 alacak Vivo ve iQOO telefonlar

Vivo geçtiğimiz günlerde hangi telefonların OriginOS 6 güncellemesini alacağını resmi olarak açıkladı. Android 16 tabanlı yeni güncellemeden yararlanacak olan cihazlar şu şekilde sıralandı: