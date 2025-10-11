Vivo, OriginOS 6 güncellemesinde iOS 26’nın Liquid Glass tasarımını kopyalıyor

- Vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6'yı tanıttı.
- Çok sayıda yeni güncellemeye ev sahipliği yapan güncelleme, özellikle de arayüz tasarımında önemli yenilikler sunuyor.
- Yazılım, iOS 26'da yer alan Liquid Glass tasarım dilinden bariz bir şekilde ilham almış gibi görünüyor.
Vivo, akıllı telefonlar için kullanıcı arayüzünün en son sürümü olan OriginOS 6 ile resmen karşımıza çıktı. Yayınlanan görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla Çinli şirket, Apple’ın estetik tercihlerini dikkatlice değerlendirmiş gibi görünüyor.
OriginOS’un yeni arayüzü yarı saydam yüzeyler, yumuşak düğmeler ve akıcı animasyonlarla öne çıkıyor. Bu tasarım, aklımıza doğrudan iOS 26 ile tanıtılan Liqud Glass arayüzünü getiriyor. Yeni sistemin tanıtımı, Vivo’nun daha rafine ve tutarlı bir estetik arayışında bir adım daha ileri gidiyor.
OriginOS 6, Android dünyasına iOS izleri getiriyor
Vivo, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni OriginOS 6 arayüzünü çalıştıran bir akıllı telefonun demo videosunu yayınladı. MacRumors’a göre arayüz tasarımı ilk bakışta iOS 26 çalıştıran bir iPhone’un arayüzüyle karıştırılabilecek bir görünüm sergiliyor.
Liquid Glass’tan ilham aldığı açıkça anlaşılan saat, Kontrol Merkezi, “köşeli” şeklindeki ikonlar, yuvarlak/yarı saydam tuşlar, cam görünümlü klasörler/bildirimler ve üç boyutlu efektli dinamik duvar kağıtları dikkatlerden kaçmıyor. iPhone’lara aşina olan kullanıcılar için bu arayüz, son derece tanıdık bir atmosfer ortaya koyuyor.
Şirket, OriginOS 6’nın her hareket ve etkileşimde akışkan bir performans sunduğu vurgulanıyor. Tanıtım materyallerine göre her kaydırma, dokunma veya geçiş, gecikme veya kesinti olmadan doğal bir hareket deneyimi sunmak için optimize edildi.
Bu noktada Vivo, arayüzün hareketin bir uzantısı haline geldiği daha uyumlu bir kullanıcı deneyimi sunmak için çalışmış görünüyor. Apple’ın da genellikle ürünlerde bu tarz bir estetik ve kavramsal yaklaşım sergilediğini söylemek mümkün.
Elbette ki Vivo, OriginOS 6 sunumunda Apple’a doğrudan bir atıfta bulunmadı. Fakat şirket, kullanıcıların dijital dünya ile doğal etkileşim biçimini yansıtacak iyileştirmelere odaklandığını vurguladı. Yani animasyonlar ve yarı saydam efektler, hafiflik ve süreklilik aktarabilen evrensel bir görsel dil olarak yorumlanıyor.
OriginOS 6 alacak Vivo ve iQOO telefonlar
Vivo geçtiğimiz günlerde hangi telefonların OriginOS 6 güncellemesini alacağını resmi olarak açıkladı. Android 16 tabanlı yeni güncellemeden yararlanacak olan cihazlar şu şekilde sıralandı:
- Vivo X200, Vivo X200 Pro, Vivo X200 Ultra, Vivo X200 FE, Vivo X200s, Vivo X200 Pro mini
- Vivo X100, Vivo X100 Pro, Vivo X100 Ultra, Vivo X100s, Vivo X100s Pro
- Vivo X90, Vivo X90 Pro, Vivo X90 Pro+, Vivo X90s
- Vivo X Fold 5
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X Fold 2
- Vivo X Flip
- Vivo V60, Vivo V60e, Vivo V60 Lite, Vivo V60 Lite 4G
- Vivo V50, Vivo V50e, Vivo V50 Lite, Vivo V50 Lite 4G
- Vivo V40, Vivo V40e, Vivo V40 Lite, Vivo V40 Lite 4G, Vivo V40 SE, Vivo V40 Pro
- Vivo V30, Vivo V30e, Vivo V30 Pro, Vivo V30 SE, Vivo V30 Lite
- Vivo T4, Vivo T4 Lite, Vivo T4 Pro, Vivo T4 Ultra, Vivo T4x, Vivo T4R
- Vivo T3, Vivo T3 Lite, Vivo T3 Pro, Vivo T3 Ultra, Vivo T3x
- iQOO 13
- iQOO 12 ve iQOO 12 Pro
- iQOO 11, iQOO 11s, iQOO 11 Pro
- iQOO Neo 10 ve iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9 ve iQOO Neo 9 Pro
- iQOO Z10, iQOO Z10R, iQOO Z10 Lite, iQOO Z10X
- iQOO Z9, iQOO Z9x, iQOO Z9s, iQOO Z9s Pro, iQOO Z9 Lite
- Vivo Y400, Vivo Y400 4G, Vivo Y400 Pro
- Vivo Y300, Vivo Y300 Plus, Vivo Y300 Pro, Vivo Y300 Pro+, Vivo Y300 GT, Vivo Y300t, Vivo Y300i
- Vivo Y200 4G, Vivo Y200+, Vivo Y200 Pro, Vivo Y200e, Vivo Y200 GT, Vivo Y200i, Vivo Y200t
- Vivo Y39
- Vivo Y29 4G, Vivo Y29s
- Vivo Y19, Vivo Y19s Pro