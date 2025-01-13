Apple Vision Pro 2 bu yıl listede yok! Ne zaman çıkacak?

Apple Vision Pro 2 üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Mark Gurman'ın iddialarına göre cihaz ne yazık ki bu yıl şirketin lansman planlarında yer almıyor.

Apple Vision Pro 2'nin en erken 2026 yılında piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.

Teknoloji devi Apple yeni AR cihazı üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Merakla beklenen Apple Vision Pro 2 hakkında her geçen gün söylentiler artıyor. Cihazın çıkış tarihi ile ilgili farklı kaynaklardan çeşitli raporlar gelirken, ortaya çıkan son bilgiler ise yeni model için biraz daha beklememiz gerektiğine işaret ediyor.

Bloomberg’den Mark Gurman, Power On bülteninde önemli bilgiler paylaştı. Bu yıl iPad 11 ve Apple Watch SE 3 modelleri ile tanışacağımızı ifade eden kaynak, Vision Pro 2’nin ise bu yıl için şirketin planları arasında yer almadığını vurguluyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağına ilişkin dikkat çekici detaylar sunuluyor.

Apple Vision Pro 2 daha gelişmiş özelliklerle 2026’da çıkacak

4 bin 500 dolarlık dudak uçuklatan bir fiyat etiketine sahip olan Apple Vision Pro pek çok probleme ve olumsuz eleştiriye rağmen şirket adına umut verici geri dönüşler aldı. Bunun üzerine daha gelişmiş bir yeni model üzerinde çalışmaya başlayan Apple, son önemlerde bu süreci daha da hızlandırmaya karar verdi.

Daha önce başka bir ünlü analist olan Ming Chi-Kuo, Apple Vision Pro’nin 2025 yılı sonlarında piyasaya sürüleceğini iddia etmişti. Fakat Gurman bu iddiaları keskin bir şekilde yalanladı. Şirketin bu yıl herhangi bir AR cihazı duyurmayacağını bildirdi.

Söylentilere göre Apple Vision Pro 2 modeli M5 çipi ile donatılacak. Cihazda Apple Intelligence yapay zeka desteği yer alacak.

Daha uygun fiyatlı AR başlığı yolda

Apple şu sıralar yalnızca Vision Pro 2 üzerinde çalışmıyor. Bunun yanı sıra şirket ayrıca daha uygun fiyatlı bir AR başlığı da geliştiriyor. Güçlü özelliklere sahip olacak artırılmış gerçeklik başlığında, bütçe dostu bir fiyat aralığına hitap etmesi adına ne yazık ki bazı tavizler de verileceği tahmin ediliyor. Cihazın ana modellerden daha düşük bir donanım sunması bekleniyor.

Apple’ın uygun fiyatlı AR başlığının çıkış tarihi hakkında önemli bilgiler geldi. Mark Gurman’a göre daha bütçe dostu rakamlarla piyasaya çıkacak seçenek, en erken 2027 yılında raflarda yer almaya başlayacak.