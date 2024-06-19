Apple Vision Pro 2 üretimi askıya alındı! Uygun fiyatlı bir seçenek gelecek

Apple tarafından geçen yılki WWDC 2023 etkinliğinde piyasaya duyurulan ve 3 bin 500 dolarlık yüksek fiyat etiketiyle dikkat toplayan karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro tüm dünyada oldukça ses getirdi. Şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulan ve yakında sekiz yeni ülkede daha raflarda boy göstermeye başlayacak olan ürünün halefi olacak Apple Vision Pro 2 de bir süredir çeşitli sızıntılarla gündeme geliyordu.

Merakla beklenen Apple Vision Pro 2 modelinin üretimi ile ilgili yeni bir rapor ortaya çıktı. Dünya genelinde büyük bir heyecan yaratan ürünün üretiminin durdurulduğu öne sürülürken, şirketin bu alanda yeni bir strateji izleyeceğine işaret edildi. İddialara göre şirket, “Premium” segment bir ürün yerine daha uygun fiyatlı bir seçenek üzerinde çalıştığı anlaşıldı.

Apple, Meta Quest ile rekabet edecek

Apple Vision Pro 2 karma gerçeklik başlığının üretimi durdurulduğu öne sürülürken, şirketin yine de bu segmentten tamamen vazgeçmediği ve bütçe dostu bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlandığı ortaya çıktı. 9to5Mac’in haberine göre şirket, 3 bin 500 dolar fiyat etiketine sahip ilk nesilden çok daha ucuz olan 1.500 dolarlık bir modelle gelecek. Bu anlamda cihaz Meta Quest gibi ürünlerle rekabet edecek.

Şimdilik şirket her ne kadar Apple Vision Pro 2 üretimi için geri adım atmış olsa da projenin geliştirilmesi tümüyle rafa kaldırılmış değil. 2025 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen uygun fiyatlı karma gerçeklik başlığı şimdilik bir adım öne çıksa da şirket gelecekte bu modelle ilgili çalışmalarına geri dönebilir.

“Premium” seviye bir karma gerçeklik başlığı yerine daha uygun fiyatlı bir seçeneğe yönelen Apple, 3 bin 500 dolar maliyetindeki modele erişim sağlamakta güçlük çeken tüketicileri de göz önünde bulundurmayı hedefliyor. Maliyetleri düşürerek daha fazla insana ulaşmaya odaklanan şirket, bu noktada muhtemelen birtakım mühendislik zorluklarıyla da başa çıkmak zorunda kalacak. Kullanıcı deneyiminden ödün vermeden fiyatı düşürmeye çalışacak şirket, orijinal modele en yakın deneyimi en ideal fiyatlarla tüketicilerle buluşturacak.

Apple’ın uygun fiyatlı karma gerçeklik başlığı, serinin ana modeli olan Apple Vision Pro’daki can sıkıcı bazı faktörleri bünyesinde barındırmayacak. İlk nesil modelden alınan geri bildirimlere kulak veren şirket, özellikle de ürünün ağırlığını hafifletmeyi planlıyor. Kullanıcılardan yoğun bir şekilde şikayet toplayan bu unsur; bileşenlerin yeniden değerlendirilmesi ve üretim süreçlerinin optimize edilmesi sayesinde hayata geçecek.