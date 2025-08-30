Apple, Powerbeats Fit kulaklıklarını sessizce tanıttı

Apple, Powerbeats Fit kulaklıklarını tanıttı.

Sporculara odaklanan bu cihaz, sonbaharda resmi olarak satışa sunulacak.

Merakla beklenen kulaklığın teknik özellikleri ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Apple, yeni Powerbeats Fit kulaklıklarını YouTube’da yayınlanan bir tanıtım videosuyla sessiz sedasız bir şekilde tanıttı. Yakında raflara gelecek ürün, daha çok spor ve antrenman odaklı kullanıcıları hedefliyor.

2025 sonbaharında satışa çıkacak olan bu kulaklıklar, 2021 Beats Fit Pro’nun devamı niteliğinde olacak. Bununla birlikte şirket, “her hareketinize uyum sağlama” vaadinde bulunuyor. Ürün sportif ve şık bir tasarım sunuyor.

Powerbeats Fit neler sunuyor?

Powerbeats Fit kompakt kulak içi tasarımı ve güvenli bir uyum sağlayan silikon kulak uçlarıyla Beats Fit Pro’nun kazanan yaklaşımını açıkça takip ediyor.

Bu tasarım, geleneksel AirPods’ların bazen sınırlarını gösterebildiği antrenmanları sırasında mükemmel bir uyum arayan sporcular için artık bir ölçüt haline gelmiş durumda.

Apple özellikle de AirPods Pro’yu yoğun fiziksel aktiviteler sırasında yeterince stabil bulamayanlar tarafından beğenilen, denenmiş ve test edilmiş bir formüle güveniyor.

Bu yeni kulaklıklar, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Powerbeats Pro 2 ile sunulan kalp atış hızı sensörü ve Apple’ın H2 çipi gibi geliştirmelerden faydalanabilir. Önceki nesil AirPods Pro’da da bulunan H2 çipi, ses kalitesini ve mikrofon performansını önemli ölçüde iyileştiriyor.

Aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modu gibi özelliklerin potansiyel entegrasyonu, Powerbeats Fit’i AirPods Pro’ya doğrudan rakip konumuna getirecek. Fakat daha sportif bir konumlandırmaya sahip olacak.

Bu strateji, Apple’ın pazarını akıllıca segmentlere ayırmasına olanak tanıyor. AirPods günlük kullanım için, Beats spor tutkunları için ve daha dinamik ses performansı için öne çıkıyor.

Powerbeats Fit’in teknik özellikleri şimdilik ne yazık ki gizemini korumaya devam ediyor. Muhtemelen cihaz satışa çıkacağı dönem tam detaylara ulaşacağız gibi görünüyor.

iPhone 17 serisi yolda

Bu duyurunun 9 Eylül’deki iPhone etkinliğinden önce yapılması, Apple’ın amiral gemisi ürünlerini baltalamadan ses ekosistemini zenginleştirmek istediğini gösteriyor.

Şirket, Awe Dropping adlı sonbahar etkinliğinde yeni iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Seride alışık olduğumuz gibi dört modelin bulunması bekleniyor.

Standart cihazın yanı sıra ultra ince iPhone 17 Air modeli karşımıza çıkacak. Ayrıca iPhone 17 Pro ve Pro Max de serinin en güçlü seçenekleri olarak karşımıza çıkacak.