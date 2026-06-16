Çin hükümeti bloke etti, Meta ve Manus’un yolları ayrıldı

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Çin hükümeti, Meta'nın yapay zeka girişimi Manus'u satın almasını engelledi.

Mark Zuckerberg liderliğindeki şirket, Manus ile yollarını artık tamamen ayırdı.

Şirket, iç sistemlerinde çalışanlara sunulan tüm Manus yapay zeka araçlarını ve bağlantılarını tamamen kaldırdı.

Meta sürpriz bir ayrılıkla gündeme geldi. Mark Zuckerberg liderliğindeki şirket, otonom yapay zeka ajanları geliştirme konusunda dikkat çeken Çin merkezli teknoloji girişimi Manus ile yürüttüğü stratejik ortaklığı tamamen sonlandırmak zorunda kaldı.

Meta ile Manus arasındaki 2 milyar dolarlık devasa satın alma anlaşması, resmi makamların yapay zeka sektörüne yönelik artan denetimlerinin ardından tamamen sonlandırıldı. Ortaya çıkan son raporlara göre yasal süreçlerin getirdiği yükümlülükler aşılamadığı için masadan kalkıldı.

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Meta’nın Manus’u satın alması neden engellendi?

Meta ve Manus birleşmesinin iptal edilmesinin arka planında, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından uygulanan sıkı yabancı sermaye kuralları ve antitröst incelemeleri yer alıyor.

Bloomberg’in haberine göre Çinli düzenleyiciler, yerel düzeyde geliştirilen kritik yapay zeka algoritmalarının ve kullanıcı verilerinin ülke dışına çıkarılmasını engellemek adına Meta’nın Manus üzerindeki finansal etkisini mercek altına aldı.

Yapılan incelemelerden sonra Meta’nın Manus’u yaklaşık 2 milyar dolar değerlemeyle tamamen bünyesine katma girişimi engellendi. Zuckerberg liderliğinde faaliyet gösteren şirket, yasal riskleri daha da tırmandırmamak adına yapay zeka şirketiyle olan bağlarını tamamen koparmayı en makul seçenek olarak değerlendirdi.

Çin hükümeti kısıtlamaları daha da artırıyor

Çin hükümeti yakın zaman önce yerel yapay zeka şirketlerine yönelik kuralları daha da katılaştırdı. Yeni kararla beraber Çinli yapay zeka şirketlerinin ABD merkezli firmalardan yatırım alabilmesi için artık direkt resmi onay alması zorunlu hale getirildi.

Bununla birlikte özel şirketlerdeki araştırmacı ve yöneticilerin yurt dışı seyahatlerine de yeni kısıtlamalar geldi. Bu gelişmelerden sonra Manus kurucu ortakları, girişimi Meta’dan geri satın alabilmek adına dış yatırımcılardan 1 milyar dolar fon aramaya başladı.