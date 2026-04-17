    Papara el değiştirdi: 100 milyon dolarlık satışın perde arkası

    TMSF bünyesinde yer alan Papara Menkul Değerler, 100 milyon dolar bedelle Türkiye Emlak Katılım Bankası'na resmen devredildi.
    Papara
    • TMSF bünyesinde bulunan Papara Menkul Değerler A.Ş.'nin satış süreci tamamlandı.
    • Şirketin hisselerinin tamamı 100 milyon dolar karşılığında Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından satın alındı.
    • Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde bu devir işleminin uygun bulunduğunu açıkladı.

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde bulunan Papara Menkul Değerler’in satış süreci tamamlandı. Görüşmelerden sonra Türkiye Emlak Katılım Bankası ile anlaşma sağlandı. Bu devasa işlem yaklaşık 100 milyon dolarlık bir bedel üzerinden gerçekleştirildi.

    Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayından geçen satın alma süreci sona erdi. Papara Menkul Değerler’in tüm hisseleri Türkiye Emlak Katılım Bankası’na geçti. Papara’nın ilerleyen süreçte kamu bankası iştiraki olarak faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

    Finans dünyasında dev satın alma hamlesi

    Papara Menkul Değerler’in satış fiyatı 100 milyon dolar olarak duyuruldu. Papara’nın hisselerinin tamamı herhangi bir ortaklık yapısı bozulmadan doğrudan Emlak Katılım’a devredildi. Satıştan elde edilen gelirin TMSF varlık fonuna aktarılacağı ifade edildi.

    Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yer alan devir işlemiyle ilgili açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    “Papara Menkul Değerler AŞ’nin (aracı kurum) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup aracı kurumun pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.”

    Papara

    Devir işleminden önce PPR Holding’e ait olan 220 milyon 384 bin TL tutarındaki payların tamamı Emlak Katılım Bankası’na devredildi. Sermaye Piyasası Kurulu söz konusu devir işleminin mevzuata uygun olduğunu resmen tescilledi. Bu kararla birlikte Papara’nın el değiştirme süreci yasal olarak da onaylanmış hale geldi.

    Türkiye Emlak Katılım Bankası, Papara satın alımı ile birlikte yatırım bankacılığı ve aracı kurum hizmetlerindeki faaliyetlerini daha da artırması bekleniyor. Bununla birlikte Papara Menkul Değerler bünyesinde yer alan teknolojik altyapı da Emlak Katılım’ın dijital kanallarıyla entegre bir şekilde çalışmaya başlayacak.

    Son olarak yakın zaman önce fintech devi Revolut da Türkiye’de mobil uygulamasını dijital mağazalara getirmişti. Bu da şirketin çok yakında faaliyetlere başlayacağının bir işareti olarak yorumlanıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

