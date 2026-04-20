Son dakika! Tim Cook emekliye ayrılıyor, Apple’ın yeni CEO’su John Ternus oluyor

Tim Cook'un Apple'ın CEO'luk koltuğunu John Ternus'a devredeceği doğrulandı.

Cook, görevden ayrıldıktan sonra "İcra Kurulu Başkanı" rolüne geçerek stratejik rehberlik yapmayı sürdürecek.

Ternus, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Apple Yönetim Kurulu'na katılacak ve CEO görevini üstlenmeye başlayacak.

15 yıldır Apple’ın CEO koltuğunda oturan Tim Cook, şirketteki görevinden ayrılacağını resmen doğruladı. Bloomberg’den gelen bilgilere göre 1 Eylül 2026 itibarıyla bu koltuğu şirketin şu anda donanım mühendisliği şefi olan John Ternus üstelenecek.

Yani Tim Cook hemen görevinden ayrılmayacak. Ayrıca görevine veda ettikten sonra İcra Kurulu Başkanı olarak yönetim kurulundaki çalışmalarını sürdürecek. Cook’un halefi olarak şirkette görev alacak John Ternus, Apple’ın bir sonraki lideri olarak boy gösterecek.

Tim Cook görevi John Ternus’a devrediyor

Apple’dan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmese de şirkete yakın bir kaynak olarak bilinen Bloomberg, Tim Cook’un şirketin yönetimini mevcut donanım mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı John Ternus’a devredeceğini duyurdu.

Açıklanan detaylara göre bu görev değişikliği 1 Eylül 2026’da yürürlüğe girecek. Tim Cook bu tarihte yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenecek.

Apple yönetim kurulu bu halefiyet planını oybirliğiyle onayladı. Cook, sorunsuz bir devir teslim sağlamak için Ternus ile birlikte çalışarak önümüzdeki yaza kadar şirketin operasyonlarını yönetmeye devam edecek. Son on beş yıldır bağımsız yönetim kurulu başkanı olan Arthur Levinson, aynı tarihte bağımsız yönetim kurulu başkanı olacak.

Tim Cook 2011 yılından beri Apple’ın başındaydı

Tim Cook, 2011’de Steve Jobs’un yerine geçtikten sonra on beş yıl boyunca Apple’ı yönetti. Onun liderliğinde Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolardan 4 trilyon doların üzerine çıktı. Bu da yüzde 1000’den fazla bir artış anlamına geliyor.

Tim Cook özellikle de Apple Watch ve AirPods’un piyasaya sürülmesine, hizmetlerin büyük ölçüde genişletilmesine ve Mac için büyük bir mimari revizyon olan Apple Silicon çiplerine geçişe öncülük etti.

John Ternus kimdir?

50 yaşındaki John Ternus, yirmi yılı aşkın süredir Apple’da önemli bir figür olarak tanınıyor. 2001 yılında şirkete katılan Ternus, orijinal iPad’in geliştirilmesine katkıda bulundu ve 2021’de tüm donanımın başına geçti.

Pennsylvania Üniversitesi’nde makine mühendisliği bölümünden mezun olan Ternus, şirket içinde şirketin cihazlarının yaratım ve üretim sürecini derinlemesine anlayan bir yönetici olarak görülüyor.

Ternus şu anda iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch’tan sorumlu ekipleri yönetiyor. Bu ürünler grubun gelirinin yaklaşık yüzde 80’ini temsil ediyor.