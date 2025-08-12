Apple, 2027’de çıkacak iPhone XX için patent aldı

Apple, 2027'de çıkacak iPhone XX için patent başvurusu yaptı.

Patentte tanımlanan tasarım ön, arka ve yan yüzeyleri kaplayan yekpare bir cam estetiğini karşımıza çıkarmayı amaçlıyor.

Fakat yine de bu tür bir teknolojinin 2027'ye kadar yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

İlk iPhone’u 2007 yılında Steve Jobs’un ellerinde piyasaya tanıtan Apple, 2027’de akıllı telefon pazarında 20. yıla giriş yapacak. Bilindiği üzere şirket, 10. yıla özel iPhone X modeliyle karşımıza çıkarak klasik numaralandırma biçiminden bir seferliğine vazgeçti. İki yıl sonra markanın benzer bir hamlede daha bulunacağı vurgulanıyor.

Apple kesintisiz bir blok görünümü yaratan cam bir kasaya sahip benzersiz bir tasarıma sahip bir iPhone’u tanımlayan bir patent başvurusunda bulundu. iPhone XX ile ilgili ilk ayrıntılar bu sayede gün yüzüne çıkmış oldu.

Apple tek parça cam gövdeli bir iPhone tasarımı hedefliyor

Apple’ın aldığı yeni patent, iki ana parçadan oluşan altı hacimsel yüzeye sahip bir cam kasayı tanımlıyor. İlk parça, cihazın ana yüzeyini ve değişken kalınlıktaki alanlara sahip çevresel parçaları kaplayacak.

İkinci parça ise başka bir ana yüzey oluşturacak. Montaj teknik olarak birkaç birleştirilmiş parçadan oluşmasına rağmen görsel ve dokunsal olarak kesintisiz bir cam parçası izlenimi verecek.

iPhone XX modeli kasanın altı kenarına kadar uzanan entegre bir dokunmatik ekrana sahip olacak. Bu alanlar hem görünür hem de dokunmaya duyarlı olacak ve her taraftan sorunsuz etkileşim sağlayacak. Camda ayrıca mikrofonlar ve hoparlörler için gizli açıklıklar yer alacak.

Bu tür bir ekran, pürüzsüz, akıcı ve homojen yüzeylere odaklanan Apple’ın yeni Liquid Glass tasarımıyla mükemmel bir uyum içinde olacak gibi görünüyor. Gelecekteki iPhone’ların fütüristik ve rafine bir estetik sunacağı anlaşılıyor.

Alınan bu patent, Apple’ın iPhone’ların geleceğine dair hayalini gözler önüne seriyor. Şirket tek parça camdan yapılmış gibi hissettiren, hem zarif hem de yenilikçi bir cihaz yaratmak istiyor.

Fakat elbette ki teknik zorluklar önemli olmaya devam ettiği için bu vizyonun birkaç yıl içinde hayata geçemeyeceği açık görünüyor. Yine de şirketin umutları bu teknolojiyi 2027 yılında karşımıza çıkması beklenen iPhone XX adlı 20. yıla özel modele yetiştirmek olacak.

Son olarak Apple iddialara göre iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini 9 Eylül tarihinde piyasaya sürmeyi planlıyor.