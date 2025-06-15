iPhone XS, Apple’ın “vintage” ürünler listesine eklendi

Eylül 2018'de piyasaya çıkan iPhone XS için yolun sonuna gelindi.

Apple, bu cihazı "vintage" ürünler listesine dahil etti.

"Vintage" telefonlar eski olarak sınıflandırıldığı için Apple Store mağazalarında ve yetkili servis merkezlerinde tamir edilemiyor.

iPhone XS kullanıcılarını üzecek haber geldi. Apple yakın zamanda bu modeli “klasik” olarak tanımlanabilecek “vintage” ürün serisine dahil etti. Şirketin bu hamlesi, cihazın iki yıl içinde şirket tarafından modası geçmiş olarak kabul edileceği anlamına geliyor.

Apple’ın ölçütlerine göre, bir cihaz, ürünün resmi satış kanalları üzerinden dağıtımının durdurulmasının üzerinden beş yıl geçtiğinde eski olarak kabul ediliyor. Aynı ürün, son resmi satışının üzerinden yedi yıl geçtiğinde, eskimiş olarak sınıflandırılıyor.

Bir döneme damgasını vurmuştu

iPhone XS, Eylül 2018’de piyasaya sürüldü. Dönemine göre üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan cihazda A12 Bionic çip, her biri 12 megapiksel olan iki arka kamera ve 5,8 inçlik Super Retina OLED ekran gibi özellikler karşımıza çıkıyor.

O zamanlar bu model nispeten iyi satıldı. Fakat Apple bir yıl sonra üretimi durdurdu. Buna rağmen yetkili satıcılar bir süre iPhone XS’i satmaya devam etti.

Apple’ın artık modeli vintage olarak sınıflandırması, modelin resmi kanallardaki satışlarının 2020 ortalarına kadar sürdüğü anlamına geliyor.

Apple’ın “vintage” ürünler listesi

MacRumors’un haberine göre Apple, iPhone XS Max cihazını Kasım 2024’te “vintage” bir ürün olarak değerlendirmeye başladı. Bu da iPhone XS’in daha büyük bir versiyonu olan modelin daha kısa bir süre piyasada kaldığı anlamına geliyor.

Apple’ın şu anki vintage ürün listesinde şu iPhone’lar yer alıyor:

iPhone 4 (8 GB)

iPhone 5

iPhone 6s (16 GB, 64 GB e 128 GB)

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7 Plus

iPhone 8 (64 GB e 256 GB)

iPhone 8 (Red)

iPhone 8 Plus (Red)

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

Peki bundan sonra ne olacak?

Apple’ın “vintage” ürünler listesi, onarım gerektiğinde, kalan parçalar olduğu sürece, onu oluşturan ürünlerin orijinal parçaları alabileceğini gösteriyor.

Bir ürün eski olarak sınıflandırıldığında artık Apple Store’larda veya yetkili servis merkezlerinde tamir edilemiyor. Bu bağlamda iPhone XS ve iPhone XS Max’in, işletim sisteminin yeni duyurulan sürümü olan iOS 26 ile uyumlu olmadığını belirtmekte fayda var.

iOS 26 işletim sistemini destekleyecek iPhone’lar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. nesil

iPhone XS teknik özellikleri