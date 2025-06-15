iPhone XS, Apple’ın “vintage” ürünler listesine eklendi

- Eylül 2018'de piyasaya çıkan iPhone XS için yolun sonuna gelindi.
- Apple, bu cihazı "vintage" ürünler listesine dahil etti.
- "Vintage" telefonlar eski olarak sınıflandırıldığı için Apple Store mağazalarında ve yetkili servis merkezlerinde tamir edilemiyor.
iPhone XS kullanıcılarını üzecek haber geldi. Apple yakın zamanda bu modeli “klasik” olarak tanımlanabilecek “vintage” ürün serisine dahil etti. Şirketin bu hamlesi, cihazın iki yıl içinde şirket tarafından modası geçmiş olarak kabul edileceği anlamına geliyor.
Apple’ın ölçütlerine göre, bir cihaz, ürünün resmi satış kanalları üzerinden dağıtımının durdurulmasının üzerinden beş yıl geçtiğinde eski olarak kabul ediliyor. Aynı ürün, son resmi satışının üzerinden yedi yıl geçtiğinde, eskimiş olarak sınıflandırılıyor.
Bir döneme damgasını vurmuştu
iPhone XS, Eylül 2018’de piyasaya sürüldü. Dönemine göre üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan cihazda A12 Bionic çip, her biri 12 megapiksel olan iki arka kamera ve 5,8 inçlik Super Retina OLED ekran gibi özellikler karşımıza çıkıyor.
O zamanlar bu model nispeten iyi satıldı. Fakat Apple bir yıl sonra üretimi durdurdu. Buna rağmen yetkili satıcılar bir süre iPhone XS’i satmaya devam etti.
Apple’ın artık modeli vintage olarak sınıflandırması, modelin resmi kanallardaki satışlarının 2020 ortalarına kadar sürdüğü anlamına geliyor.
Apple’ın “vintage” ürünler listesi
MacRumors’un haberine göre Apple, iPhone XS Max cihazını Kasım 2024’te “vintage” bir ürün olarak değerlendirmeye başladı. Bu da iPhone XS’in daha büyük bir versiyonu olan modelin daha kısa bir süre piyasada kaldığı anlamına geliyor.
Apple’ın şu anki vintage ürün listesinde şu iPhone’lar yer alıyor:
- iPhone 4 (8 GB)
- iPhone 5
- iPhone 6s (16 GB, 64 GB e 128 GB)
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8 (64 GB e 256 GB)
- iPhone 8 (Red)
- iPhone 8 Plus (Red)
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
Peki bundan sonra ne olacak?
Apple’ın “vintage” ürünler listesi, onarım gerektiğinde, kalan parçalar olduğu sürece, onu oluşturan ürünlerin orijinal parçaları alabileceğini gösteriyor.
Bir ürün eski olarak sınıflandırıldığında artık Apple Store’larda veya yetkili servis merkezlerinde tamir edilemiyor. Bu bağlamda iPhone XS ve iPhone XS Max’in, işletim sisteminin yeni duyurulan sürümü olan iOS 26 ile uyumlu olmadığını belirtmekte fayda var.
iOS 26 işletim sistemini destekleyecek iPhone’lar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone SE 2. nesil
- iPhone SE 3. nesil
iPhone XS teknik özellikleri
|Çıkış tarihi
|Eylül 2018
|Gövde
|Cam ön/arka (Corning), paslanmaz çelik çerçeve
|Su/Toz direnci
|IP68 (2 m’ye kadar, 30 dakika)
|Renkler
|Space Gray, Silver, Gold
|Ekran
|5.8 inç Super Retina OLED
|Çözünürlük
|2436 x 1125 piksel (458 ppi)
|HDR desteği
|HDR10, Dolby Vision
|İşlemci
|Apple A12 Bionic (7nm)
|Grafik
|Apple GPU (4 çekirdekli)
|RAM
|4 GB
|Depolama
|64 / 256 / 512 GB
|MicroSD
|Yok
|Arka kamera
|12 MP (geniş) + 12 MP (telefoto), OIS, 2x optik zoom
|Video (Arka)
|4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps
|Ön kamera
|7 MP, f/2.2 + SL 3D sensör
|Video (Ön)
|1080p@30/60fps
|Batarya
|2658 mAh, 15W hızlı şarj (%50’ye 30 dk), Qi kablosuz şarj
|Bağlantı
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, eSIM desteği
|SIM
|Nano-SIM + eSIM (çift SIM)
|Yüz tanıma
|Face ID
|Ses girişi
|3.5mm jack yok
|Sensörler
|Barometre, jiroskop, ivmeölçer, yakınlık, ortam ışığı