Apple, 2002’de çıkan iMac G4’e benzer yeni bir cihaz geliştiriyor

Teknoloji devi Apple, HomePod ve ekran işlevlerini birleştiren yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan son söylentiler, şirketin akıllı ev odaklı ilgi çekici yepyeni bir ürünle tüketicilerin karşısına çıkacağını öne sürüyor.

Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından aktarılan bilgilere göre Apple’ın yeni akıllı ekranı, şirketin 2002 yılında piyasaya sürdüğü iMac G4 cihazını anımsatan bir standla gelecek. Gurman bu etkileyici tasarımın kullanıcılara yeni olanaklar açacağına inandığını ifade ediyor. İşte detaylar…

iMac G4, Apple’ın yeni akıllı ev ürününe uyarlanacak

Apple’a göre bu hibrit, akıllı ev ve ofis için devrim niteliğinde bir çözüm olabilir. Yerleşik ekran, kullanıcıların HomePod ile daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasına, görsel bilgiler almasına ve işlevleri kontrol etmesine olanak tanıyacak.

The Verge’e göre iMac G4 cihazını akıllara getirecek stand tasarımı, cihazı çok yönlü bir çalışma alanı çözümü haline getiriyor. Kullanıcılar bunu monitör olarak kullanabilecek ve aynı zamanda HomePod’un akıllı özelliklerinden de yararlanabilecek.

Merakla beklenen yeni cihazın, Apple’ın akıllı ev ve ofis ekosistemini genişleterek kullanıcılara daha kullanışlı ve entegre çözümler sunma stratejisinin bir parçası olması bekleniyor. Resmi duyuru tarihi henüz açıklanmadı. Fakat yine de teknoloji tutkunları, akıllı cihazların geliştirilmesinde önemli bir adım olarak gördükleri bu yeniliğe şimdiden büyük ilgi gösteriyor.

iMac G4’ün tasarımı neden bu kadar eşsiz?

2002 yılında Apple imzasıyla piyasaya sürülen iMac G4, güçlü özelliklerinin yanı sıra özgün ve yenilikçi tasarımı ile hafızalarda yer etti. Hemisferik bir tabana sahip olan cihaz, bu tabandan çıkan ve ekranı destekleyen ince bir çelik kol ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyordu. Bununla birlikte şirketin yalnızca bir bilgisayar değil, aynı zamanda bir “sanat eseri” ortaya koyduğu düşünülüyordu.

Ergonomik bir yapıya sahip olan cihazda ekranın desteklenmesi için kullanılan çelik kol, kullanıcıların ekranı herhangi bir yöne kolay bir şekilde hareket ettirebilecekleri bir mekanizma içeriyordu. Bu da kullanıcı deneyiminin artırılması için güçlü faktörlerden biri olarak değerlendirildi.

Son olarak iMac G4’ün 2004 yılına kadar satışlarına devam ettiği ve piyasada büyük bir başarı sağladığını ekleyelim. İlk yılında cihaz 1.3 milyon adet satarak pazarda oldukça ilgi gördü. Apple’ın tasarım konusundaki başarısını bir kez daha ispatlayan ürün, son iddialara göre şimdi akıllı ev alanında hizmet verecek yeni bir cihazda kullanılacak. Köklerine geri dönmeye odaklanan Apple, bu ürünle geçmişe tatlı bir referans verecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?