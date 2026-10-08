Apple’ın LG ile geliştirdiği akıllı kilit ve termostatın görüntüleri sızdı

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Apple'ın LG ile birlikte geliştirdiği belirtilen akıllı kilit, termostat ve sıcaklık sensörüne ait ilk görüntüler 7 Ekim 2026 Çarşamba günü sızdı.

FCC belgelerine göre akıllı kilit Bluetooth, Thread, NFC ve UWB desteği sunuyor, termostatta ise 60 GHz bir radar bulunuyor.

Apple ve LG ürünlerle ilgili bir açıklama yapmadı, cihazların fiyatı ve çıkış tarihi de henüz bilinmiyor.

Apple’ın LG ile birlikte geliştirdiği akıllı ev ürünlerinden üçü ilk kez görüntülendi. Sızıntı kaynağı pdfu, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü akıllı kilit, termostat ve sıcaklık sensörünün kurulum ekranlarını ve ayar menülerini paylaştı. Aynı gün ortaya çıkan FCC belgeleri de cihazların tasarımını ve bağlantı özelliklerini ayrıntılı biçimde ortaya koydu.

Söz konusu ürünler, Bloomberg’in 6 Ekim’de haberini verdiği yedi parçalık LG serisinin bir bölümünü oluşturuyor. Seri, Apple’ın 13 Ekim’de HomePad ile başlatması beklenen akıllı ev hamlesinin donanım ayağı olarak görülüyor. Ancak Apple ve LG cihazlarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı, bu nedenle sızan bilgiler resmi olarak doğrulanmış değil.

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LG akıllı kilit dönen tuş takımıyla geliyor

Görüntülerde en fazla ayrıntı akıllı kilit tarafında yer alıyor. pdfu’nun paylaşımına göre LG Smart Deadbolt Lock adını taşıyan cihazın tuş takımı döndürülerek açılıyor. Kutudan çıkan bir pim sayesinde dönüş bir yönde sınırlanabiliyor, böylece kilit duvara yakın kapılarda da tuş takımı duvara çarpmadan kullanılabiliyor. Ayarlar arasında tuş takımının ışık halkası, kapı açık kaldığında çalan sesli alarm ve kilit sesinin seviyesi bulunuyor.

Here’s your first look at home accessories Apple has co-developed with LG. 🧵 pic.twitter.com/Gy8CFXvc1F — pdfu (@itspdfu) October 7, 2026

Kilit, otomatik kilit açma, dokunarak açma, acil durum güç girişi ve ana şifre gibi özellikler de sunuyor. MacRumors’ın incelediği FCC kayıtlarına göre Grafit ve Gümüş renk seçenekleriyle gelecek cihaz Bluetooth, Thread, NFC ve UWB bağlantısı taşıyor. FCC’nin kilit için verdiği muafiyet kararı da kilidin önce uyumlu cihazın kimlik bilgilerini Bluetooth üzerinden doğruladığını, ardından UWB ile o cihazın konumunu belirleyerek kapıyı açtığını gösteriyor. İç ünite dört adet AA pille çalışıyor, kutuda ise iki mekanik anahtar bulunuyor.

Termostatta 60 GHz radar bulunuyor

Yuvarlak, pul biçimindeki LG Smart Thermostat 24 volt AC güç girişiyle çalışıyor ve 2,4 GHz ile 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth ve Thread desteği sunuyor. FCC’ye sunulan radyo test raporu ise cihazda 60 GHz bir radar bulunduğunu doğruluyor. Radarın hangi amaçla kullanılacağı belgelerde yer almıyor. MacRumors ise bu donanımın odada birinin bulunup bulunmadığını ya da termostata yaklaşıldığını algılamak için kullanılabileceğini belirtiyor.

Sızan ayar ekranlarına göre termostatın menüsünde Far Sight Display adlı bir ekran ayarı, nem göstergesi, parlaklık ve dil seçenekleri ile sıcaklık kalibrasyonu yer alıyor. Far Sight Display seçeneğinin tam olarak ne işe yaradığı ise henüz açıklanmadı.

Sıcaklık sensörü mıknatısla tutturuluyor

Serinin üçüncü ürünü olan sıcaklık sensörü, termostattan daha küçük ve yuvarlak bir gövdeye sahip. CR2477 düğme pille çalışan cihaz, sıcaklığın yanında nemi de ölçüyor ve Bluetooth Low Energy ile Thread üzerinden bağlanıyor. Pil değiştirilebiliyor, cihaz da pil bittiğinde kullanıcıyı uyarıyor.

Sensörün arka yüzü mıknatıslı olduğu için metal yüzeylere doğrudan tutturulabiliyor. Diğer yüzeyler için kutudan yapışkanlı bir metal plaka çıkıyor. Üç ürünün etiketinde de Matter kurulum kodu bulunuyor ve etiketler, Hyundai HT Global’in Vietnam’daki fabrikasını üretim yeri olarak gösteriyor.

Apple’ın adı belgelerde geçmiyor

FCC kayıtlarında Apple’ın adı hiçbir yerde yer almıyor. Şirketin projedeki rolü yalnızca Bloomberg’in haberine dayanıyor. 9to5Mac’in Bloomberg’e dayandırdığı bilgiye göre ürünler LG markasıyla satılacak. Apple tasarım, özellik ve mühendislik tarafına katkı verirken üretim ve destek LG’nin sorumluluğunda olacak. Seride akıllı kilit, termostat ve sıcaklık sensörünün yanı sıra kablolu görüntülü kapı zili, iç mekan ve dış mekan güvenlik kameraları ile projektörlü bir kamera da bulunuyor.

Kilitte görülen Bluetooth ve UWB yapısı, Apple’ın iOS 18 ile duyurduğu bir özelliği hatırlatıyor. Apple’ın açıklamasına göre UWB tabanlı eller serbest kilit açma özelliği, desteklenen kilitlerin kullanıcı kapıya yaklaşık 1,8 metre mesafeye geldiğinde açılmasını sağlıyor. Ancak LG kilidinin bu özelliği destekleyip desteklemeyeceği resmi olarak açıklanmış değil.

LG ürünleri ne zaman satışa çıkacak?

Ürünlerin fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor. 9to5Mac’in aktardığına göre Bloomberg’den Mark Gurman, LG cihazlarının 13 Ekim’de tanıtılması beklenen HomePad, yeni HomePod mini ve Apple TV 4K kadar erken satışa çıkmayacağını belirtiyor. Yine de ürünlerin Apple’ın tanıtımı sırasında anılma ihtimali bulunuyor.

Serinin hangi ülkelerde satılacağı da belli değil, bu nedenle ürünlerin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Üç cihazın da Matter kurulum kodu taşıması ise ürünlerin Apple’ın Ev uygulamasının yanında Matter destekleyen diğer platformlarla da çalışabileceğine işaret ediyor, ancak LG bu konuda henüz bir bilgi paylaşmadı.