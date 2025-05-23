Android telefonlarda veri paylaşımı daha da kolaylaşıyor

Google, Apple'ın AirDrop özelliğinden ilham alan Quick Share (Hızlı Paylaşım) özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Şirket şimdi Wi-Fi bağlantınız kesilse bile mobil veri üzerinden devam etmenize imkan tanıyor.

Teknoloji devi Google, Apple’ın AirDrop aracına benzer şekilde cihazlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştıran Quick Share (Hızlı Paylaşım) özelliğini gün geçtikçe daha da geliştirmeye devam ediyor. Şirket bu yılın Şubat ayında cihazlar arasındaki doğrudan Wi-Fi bağlantısı kesilse bile dosya transferinin mobil veri üzerinden devam etmesini sağlayan yeni bir özelliği duyurdu.

Android Police tarafından aktarılan bilgilere göre çok yakında Google, Android ekosistemine kendi AirDrop’unu getiriyor. Merakla beklenen yeni özelliğin nasıl çalışacağına dair ilk ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar…

Google’dan Quick Share için önemli yenilik

Bu özellik ilk başta yalnızca Google Play Hizmetleri’nin Beta sürümünü kullanan kullanıcılara sunulmuştu. Fakat artık normal kullanıcılara da yayılmaya başlıyor.

En son sürüm (25.18) artık Quick Share (Hızlı Paylaşım) ayarlarında “Mobil veri kullan” düğmesini açma seçeneğini içeriyor. Bu yenilik, Android 16 QPR1 Beta sürümüne sahip Google Pixel 8 Pro ve Xiaomi 15 Ultra gibi birden fazla cihazda ortaya çıktı. Merakla beklenen özelliğin daha geniş bir kullanıma sunulmasını sağladı.

Google’ın geliştirdiği yeni özelliği “Ayarlar > Diğer bağlantı seçenekleri > Quick Share (Hızlı Paylaşım)” bölümünden bulabilirsiniz. Eğer henüz bu seçeneği göremiyorsanız Play Store’un en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Mobil veri üzerinden aktarım devamlılık avantajı sağlasa da örneğin sınırsız veri planınız yoksa ek maliyetlere yol açabiliyor. Mobil ağlar üzerinden büyük dosyaların aktarımı daha yavaş olabileceğinden dolayı mümkün olduğunca doğrudan Wi-Fi bağlantısı kullanılması tavsiye ediliyor.

Google, Quick Share özelliğini olabildiğince basit hale getirmeye ve AirDrop’un özelliklerine yakınlaştırmaya çalışıyor. Günümüzde Windows için de mevcut bir uygulama sayesinde Android ile PC arasında kolayca dosya paylaşımı yapılabiliyor. Ancak devam eden bir transferi duraklatma seçeneği hala bulunmuyor.

Google’ın bu özelliği düzenli olarak geliştirdiği göz önüne alındığında yakın gelecekte bu seçeneğin eklenmesi beklenebilir. Bu durumda Apple’dan ilham almak muhtemelen en ideal seçenek olacak gibi görünüyor. Zira şu ana kadar tüm kullanıcıların AirDrop özelliğinden memnun kaldığını söylemek mümkün.