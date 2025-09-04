Android 16 QPR1 yayınlandı: İşte Google’ın sunduğu yenilikler

Google, Pixel telefonlara Android 16 QPR1 ve Pixel Feature Drop güncellemesi getirdi.

Yeni güncellemeyle birlikte Material 3 Expressive arayüzü kullanıcılarla buluşuyor.

Aynı zamanda Gboard için yapay zeka ve Pixel Buds Pro 2'ye yönelik yeni özellikler de sunuluyor.

Google bugün Android 16 QPR1 ve Pixel 6 ya da üzeri cihazlara Material 3 Expressive tasarımını getiren en yeni Pixel Feature Drop güncellemelerini yayınladı. Pixel 10 ile duyurulan yeni özellikler, Pixel 6’dan başlayarak artık eski modellere de genişletiliyor.

Bu yenilikler arasında Gboard’da yeni yapay zeka destekli yazma araçları, yenilenen Emoji klavye navigasyonu, iyileştirilmiş Quick Share ve Pixel Buds için ses paylaşımı yer alıyor. İlgi çeken yeni özellikler Android ekosisteminin bir parçası haline geliyor.

Google’dan gelen bilgilere göre yeni güncelleme ayrıca LE Audio özelliklerini Sony kulaklıklara genişletiyor. LE Audio Auracast desteğini uyumlu Pixel telefonlara getirerek, bu teknolojiye zaten sahip olan Galaxy ve Xiaomi akıllı telefonlarla uyumlu hale alıyor.

Android 16 QPR1 ile gelen yenilikler

Mayıs ayındaki Google I/O’dan önce Android Fuarı’nda tanıtılan Material 3 Expressive, Pixel Tablet de dahil olmak üzere Pixel 6 ve sonraki modellerde mevcut olacak olan Pixel cihazları için büyük bir kullanıcı arayüzü yenilemesini temsil ediyor.

Material Design’ın bu evrimi, görsel deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. Bir diğer yeni özellik ise Pixel Buds Pro 2 için duyurulan ve artık mevcut olan Adaptive Audio oluyor.

Kulaklıklar, bu teknolojiyi kullanarak ortamınıza uyum sağlıyor ve müzik veya podcast’lerle dengeli bir ses deneyimi sunuyor. Bu özellik ayrıca işitme duyunuzu ani ve yüksek seslerden korumak için tasarlanmış bir sistem olan Loud Noise Protection’ı da içeriyor.

Son olarak güncelleme akıllı saat sahipleri için navigasyon deneyimini basitleştiriyor. Pixel Watch ve diğer WearOS cihazları için Google Haritalar otomatik başlatma özelliği eklendi. Telefonunuzdan yürüyüş veya bisiklet navigasyonuna başladığınızda, Google Haritalar uygulaması bilgilere daha kolay erişim için akıllı saatinizin ekranında otomatik olarak yol tarifi görüntüleyecek.

Hangi cihazlar bu güncellemeyi destekliyor?

Google’ın duyurduğu yeni yazılım güncellemesi şu anda Pixel 6 serisi ve daha yeni modellerde kullanıcılara sunuluyor. Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, güncellemeyi aşağıdaki Google telefonlarda test etmek mümkün:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a ve daha sonra çıkan tüm Pixel akıllı telefonlar

Tüm bu yazılım güncellemeleri, Eylül 2025 güvenlik yamasının yayınlanmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde bugün kullanıma sunulmaya başlıyor.