Android 16 ile HDR parlaklığı kontrol edilebilecek

Android 16, HDR parlaklığını özelleştirmenize izin verecek.

Merakla beklenen yeni özellik, kullanıcıların göz konforunu artırmaya odaklanacak.

Çok yakında bu işlevin Android 16'nın bir Beta sürümünde test edilmeye başlanacağı öne sürülüyor.

Teknoloji devi Google görünüşe göre Android 16 işletim sistemi için HDR ekranlı cihazların her kullanıcısını memnun edecek pratik bir yeni özellik hazırlıyor. Bazı orta sınıf akıllı telefonlar bile artık HDR ekranlar sunuyor. Huawei Central’ın haberine göre “Gelişmiş HDR Parlaklığı” adlı yeni özellik, HDR içerik görüntülenirken ekran parlaklığını manuel olarak ayarlamanıza olanak tanıyacak.

Şimdiye kadar HDR genellikle çok parlak ve koyuydu ve bu da uzun süreler boyunca izlendiğinde göz yorgunluğuna neden olabiliyordu. Bu yorgunluğu azaltmanın yolları olsa da tamamen ortadan kaldırmıyor. Google’ın yeni özelliği, kullanıcıların HDR parlaklığını özelleştirmesine imkan sunmaya hazırlanıyor.

Android 16 işletim sistemi göz sağlığınızı korumaya odaklanıyor

HDR veya yüksek dinamik aralık, normal bir SDR görüntüsünden önemli ölçüde daha geniş bir ışık ve kontrast aralığı görüntülüyor. Sonuç ise daha ayrıntılı ışık ve karanlık alanlardır ve bu da görüntünün daha gerçekçi görünmesini sağlıyor.

Ancak bu teknoloji, özellikle de gece veya karanlık alanlarda kullanıldığında herkes için uygun olmayan daha yüksek bir ekran parlaklığı gerektiriyor. Google, Android’in yeni sürümünde HDR içerik için parlaklığın cihazın normal parlaklığından bağımsız olarak ayarlanmasına izin vererek bu sorunu çözmek istiyor.

Yaklaşan ayarlarda, “Ekran ve Dokunma” bölümü HDR için geliştirilmiş parlaklığı tamamen kapatma veya bir kaydırıcı kullanarak ince ayar yapma seçeneğini ekleyecek. Kullanıcılar daha sonra HDR görüntüsünün zengin ve canlı mı yoksa gözlerini daha az mı yoracağını seçme şansına sahip olacak.

Çok yakında bir Beta sürümünde test edilecek

Şimdilik bu özellik Android 16’nın Beta sürümlerinden birinde görünmesi beklenen deneysel bir işlev olarak nitelendiriliyor. Testler başarılı olursa yeni özelliğin sistemin nihai sürümünün bir parçası olması çok olası duruyor.

Bu işlevsel yenilik HDR efektli video izlerken, fotoğraf çekerken veya oyun oynarken kullanıcı konforunu önemli ölçüde artırabilecek. Aynı zamanda daha iyi güç yönetimi ve göz koruması da sağlayacak.