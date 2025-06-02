Android 16 ile Gmail uygulaması yepyeni bir tasarıma kavuşuyor

Google, Gmail uygulamasının tasarımını yeniliyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte uygulama yepyeni bir görünüme ulaşacak.

Gmail uygulaması Material 3 Expressive tasarım diliyle entegre edilecek.

Android 16 işletim sistemi, kullanıcı deneyiminde estetik bir yenilemeye hazır bir tasarım dili olan Material 3 Expressive arayüzünü de beraberinde getiriyor. Teknoloji devi Google bu evrimin uygulamalarında daha fazla görsel tutarlılık sağlamak için yapılmasını istiyor.

İşletim sistemindeki global değişiklikler daha sonra ortaya çıkacak. Fakat şirket, uygulamaları için hızını artırıyor ve fark edilmeye başlayan uygulamalar hayata geçiyor. Google portföyündeki birkaç uygulama, son birkaç haftadır Material 3 Expressive ile denemeler yapmaya başladı.

Takvim, Fotoğraflar, Dosyalar ve Meet bunlardan yalnızca birkaçı oldu. Telefon uygulaması ise bu listeye en son eklenen uygulama olarak dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise beklenen yenilik Gmail uygulamasında karşımıza çıktı. İşte detaylar…

Yenilenen Gmail tasarımı nasıl görünüyor?

Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre Gmail uygulamasında yeni Android 16 tasarım dili karşımıza çıkacak. Uygulamanın 2025.05.11 sürümünde bu estetik değişiklikler dikkat çekiyor. Bu güncelleme, e-posta uygulamasının genel görünüm ve hissiyatında önemli değişiklikler getiriyor.

Uygulamayı ilk başlattığınızda en dikkat çeken değişiklik, e-posta listesi için yeni sekmeli kullanıcı arayüzü oluyor. Geçmişte açılış ekranındaki mesajlar ve arama çubuğu tek sayfalık bir düzen paylaşıyordu. Material 3 Expressive ile yenilenen tasarımı, içeriğin daha net bir şekilde dökümü için bu sekmeli yapıyı bireysel mesaj ekranlarına da genişletiyor.

Yeni e-postalar oluşturmak için kullanılan “Yaz” butonu her zaman ana ekranın sağında yer alıyor. Artık daha kalın bir yazı tipi ve dolu bir kalem simgesi bulunuyor. Arama çubuğunda da bir değişiklik yer alıyor. Güncellenen kullanıcı arayüzünde artık çubuk içerisinde profil simgesi gösterilmiyor.

Öte yandan Gmail’deki kaydırma hareketleri de güncelleniyor. Arayüze akıcılık katan hap şeklinde bir animasyon ekleniyor.

M3E tasarımıyla yapılan yükseltme, taze ve hoş bir görünüm getiriyor. Ancak bu uygulamanın tüm Gmail kullanıcıları için anında hayata geçirilmesi mümkün olmayacak. Zira uygulama sunucu taraflı bir güncelleme aracılığıyla gerçekleşecek.

Gmail, Google Play Store’dan 10 milyardan fazla indirilen Google uygulamalarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle söz konusu değişikliğin dünya genelinde kullanıcılarla buluşması birkaç gün sürebilir gibi görünüyor.