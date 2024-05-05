OnePlus şu anda çok sayıda amiral gemisi telefonu için Android 14 işletim sistemi güncellemesini getirmiş durumda. Google’ın yazılımı halen daha OnePlus’ın birçok modeline dağıtılmaya devam edilirken, şimdi şirket yeni güncelleme için kolları sıvadı. Android 15 işletim sisteminin piyasaya sürülmesine kısa bir süre kala bu güncellemeye uygun olan OnePlus telefonlar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Google tarafından geliştirilen ve 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Google I/O 2024 etkinliğinde duyurulması beklenen Android 15 işletim sistemi, OnePlus telefonlara OxygenOS 15 arayüzü ile optimize edilip sunulacak. Heyecanla beklenen yazılım için geri sayım başlamış durumda. Peki ya Android 15 tabanlı OxygenOS 15 alacak OnePlus telefonlar hangileri olacak? İşte ayrıntılar…

Android 15 & OxygenOS 15 güncellemesi hangi OnePlus telefonlara gelecek?

Android 15 işletim sistemini temel alan OxygenOS 15 arayüzü çok yakında piyasaya çıkacak. Haziran ayında dahili olarak test edilmesi ve yılın son çeyreğinde OnePlus markasına ait telefonlarda yer alması beklenen güncelleme, şirketin birçok ileri segment akıllı telefon modelinde kendine yer bulacak. Ancak ne yazık ki markanın tüm telefonları bu güncellemeye ulaşamayacak.

Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesi alacak OnePlus telefonlar ile ilgili ilk liste ortaya çıktı. Bu bağlamda toplamda 12 akıllı telefon ve tablet cihazının güncellemeye kesin olarak ulaşabileceğine işaret ediliyor. Listede yer alan cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Open

OnePlus Pad

OxygenOS 15 ile gelecek yenilikler

OnePlus’ın yeni güncellemesi, şirketin akıllı telefon ve tablet cihazlarına birçok ilgi çekici yenilik kazandıracak. Bunlar arasında en dikkat çeken unsurlardan bir tanesi, hücresel ağ olmadığı senaryolarda bile SMS ve RCS mesajlarının iletilip alınmasına imkan sağlayacak uydu bağlantısı desteği olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca acil durum mesajlarıyla sınırlı tutulmayacak olan bu işlev, kullanıcılar için kesintisiz bir iletişim deneyimi sağlayacak.

OxygenOS 15’in bir diğer öne çıkan özelliği ise kısmi ekran paylaşımı desteği olacak. Bu sayede kullanıcılar, ekranın tamamını paylaşmak zorunda kalmadan yalnızca diledikleri bir kısmını karşı tarafa yansıtabilecek. Öte yandan Android 15’in yeni bildirim özelliği ile birlikte aynı uygulamadan gelen bildirimlerin sıklığı azaltılabilecek. Böylelikle daha üst düzey bir kullanıcı deneyimine kapı aralanacak.