Android 15 ve Pixel 8a’nın tanıtılacağı Google I/O 2024 için tarih açıklandı

Google bugün nihayet merakla beklenen I/O 2024 etkinliği ile ilgili merak edilen bilgileri paylaştı. Şirketten gelen açıklamaya göre geliştiriciler ve teknoloji tutkunları için heyecan uyandıran organizasyon, 14 Mayıs Salı günü gerçekleşecek. Google’ın tarih açıklaması, şirketin internet sitesinde yer alan bir bulmacanın içinde ortaya çıktı ve “Break the Loop” (Döngüyü Kır) sloganına yer verildi.

Teknoloji dünyasının gözlerini üzerinde toplayacak olan etkinlik için geri sayım başlarken, bu yılın öne çıkan duyurularını başlatmak üzere Google CEO’su Sundar Pichai de sahne alacak. Tüm duyuruların aynı gün içinde gerçekleşeceği ifade edilirken, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının canlı yayınla etkinliği takip etmelerine imkan sağlanacak.

Google’ın yeni ürün ve hizmetlerini piyasaya duyuracağı organizasyon, ilk kez şirketin internet sitesinde yer alan bir bulmaca oyununda görüldü. Google for Developers ekibinin X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda #io24puzzle etiketiyle vurgulanan oyun hala daha oynanabilir durumda. Bunun için kullanıcılar, Google’ın web sitesini ziyaret ederek bu eğlenceli mini oyunun keyfini çıkarabilir.

Twist, turn, and teleport your way to solve the Google I/O puzzle and help reveal the 2024 dates. Just remember, never slow your roll! #io24puzzlehttps://t.co/BSXTPkaEMb pic.twitter.com/mlAhRYgRpO

— Google for Developers (@googledevs) March 14, 2024