Android 15 ve Pixel 8a’nın tanıtılacağı Google I/O 2024 için tarih açıklandı

Google bugün nihayet merakla beklenen I/O 2024 etkinliği ile ilgili merak edilen bilgileri paylaştı. Şirketten gelen açıklamaya göre geliştiriciler ve teknoloji tutkunları için heyecan uyandıran organizasyon, 14 Mayıs Salı günü gerçekleşecek. Google’ın tarih açıklaması, şirketin internet sitesinde yer alan bir bulmacanın içinde ortaya çıktı ve “Break the Loop” (Döngüyü Kır) sloganına yer verildi.

Teknoloji dünyasının gözlerini üzerinde toplayacak olan etkinlik için geri sayım başlarken, bu yılın öne çıkan duyurularını başlatmak üzere Google CEO’su Sundar Pichai de sahne alacak. Tüm duyuruların aynı gün içinde gerçekleşeceği ifade edilirken, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının canlı yayınla etkinliği takip etmelerine imkan sağlanacak.

Google I/O 2024 puzzle oyunu hala oynanabilir

Google’ın yeni ürün ve hizmetlerini piyasaya duyuracağı organizasyon, ilk kez şirketin internet sitesinde yer alan bir bulmaca oyununda görüldü. Google for Developers ekibinin X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda #io24puzzle etiketiyle vurgulanan oyun hala daha oynanabilir durumda. Bunun için kullanıcılar, Google’ın web sitesini ziyaret ederek bu eğlenceli mini oyunun keyfini çıkarabilir.

Twist, turn, and teleport your way to solve the Google I/O puzzle and help reveal the 2024 dates. Just remember, never slow your roll! #io24puzzlehttps://t.co/BSXTPkaEMb pic.twitter.com/mlAhRYgRpO — Google for Developers (@googledevs) March 14, 2024

14 Mayıs tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya’da gerçekleşecek olan Google I/O 2024 etkinliği, organizasyonu yakından takip etmek isteyen teknoloji meraklıları için ücretsiz bir kayıt sayfası sunuyor. Sayfada yer alan bilgilere göre kayıt olan kullanıcılar, e-posta aracılığıyla geliştirici haberlerinin yanı sıra programlama ve içerik konusunda güncel bilgilere ulaşma imkanı elde edebiliyor.

Bununla birlikte şirket, “Abone olarak, sizinle alakalı içeriği kaydedip görüntüleyerek dijital deneyimden en iyi şekilde yararlanmak için bir geliştirici profili de oluşturabilirsiniz” ifadelerine yer veriyor.

Google I/O 2024’ten neler bekleniyor?

Google I/O 2024 etkinliğinde yapılacak duyurular arasında şüphesiz ki en dikkat çeken isim Android 15 işletim sistemi olacak. Google’ın yeni mobil işletim sistemi, ilk kez bu konferansta piyasaya duyurulacak. Gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip olacağı tahmin edilen yazılım, birbirinden ilgi çekici yeniliklerle karşımıza çıkacak.

Şirketin etkinlik için planladığı bir diğer duyuru ise yeni akıllı telefon modeli Pixel 8a olacak. Ortaya çıkan bilgilere göre bu cihaz, Google Pixel 8 ile Pixel 9 için bir ara seçenek olarak konumlandırılacak. Son olarak etkinlikte şirketin yapay zeka odaklı yeni çözümlerinin de karşımıza çıkacağı düşünülüyor. Özellikle de şirket, Gemini konusunda yeni hamlelerde bulunabilir.