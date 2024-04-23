Android 15 bildirim yönetimini kolaylaştırıyor

Teknoloji devi Google tarafından geliştirilen ve 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Google I/O 2024 etkinliğinde duyurulacak olan Android 15 işletim sistemi, bildirim yönetimini daha kolay bir hale getiriyor. Merakla beklenen yazılım, kullanılmayan bildirim kanallarını otomatik bir şekilde gizleyerek kullanıcılar için daha pratik ve sezgisel bir deneyime kapı aralayacak.

Kullanıcıların önemli mesaj ya da e-posta içeriklerini kaçırmamaları için önemli bir rol üstlenen bildirimler, Android cihazlarda ne yazık ki bazen can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Kullanıcılar sık ve alakasız bir dizi bildirim aldıklarında, önemli bildirimleri de ne yazık ki kaçırabiliyor. Bunun önüne geçmek isteyen Google ekibi, Android 15 ile birlikte bu sorunu çözüme kavuşturmayı planlıyor.

Android 15 kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir yenilik getirecek

Android 15 işletim sistemi ile birlikte hayatımıza girecek olan yeni bildirim optimizasyonu özelliği oldukça basit bir şekilde çalışacak. Bunun için kullanıcıların cihazlarında Ayarlar sayfasına girip Bildirimler > Uygulama Bildirimleri sayfalarını takip edip ayarları görüntüleme ve düzenlemelerine izin verilecek.

Bu sayfada belirli bir uygulamaya tıklayarak isteğe bağlı bir şekilde etkinleştirebileceğiniz ya da devre dışı bırakabileceğiniz çeşitli bildirim kanallarını ve alt kanalları görebileceksiniz. Küçük bir örnek vermek gerekirse buradan Instagram uygulamasını açıp hikayeler, gönderiler, aramalar ve etkinlik göstergeleri gibi kanalları yönetmeniz mümkün.

Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda bildirim yönetimi biraz karmaşık olabilir. Uygulama geliştiricileri toplamda 5 bine kadar bildirim kanalı açabilir. Dolayısıyla bu durum da maalesef kullanıcıların bazı istenmeyen bildirim kanallarını bulmalarını bir miktar zorlaştıracaktır. Fakat çok yakında gelecek olan Android 15 yazılımıyla beraber bu durum çok daha basit bir hal alacak.

AndroidAuthority’nin haberine göre Android 15, kullanılmayan bildirim kanallarını tamamen otomatik bir şekilde gizleyen ve sadece gerçekten etkin olan kanalları sunan bir özelliği açığa çıkardı. Bu sayede kullanıcılar, bildirim sayfalarını çok daha düzenli ve pratik bir şekilde yönetme imkanına sahip olacak. Kullanıcıların tüm kanalları görmek istemesi halinde, “Kullanılmayan kanalları göster” butonuna dokunarak yeniden o kanalları görüntüleyebilir hale gelecek.

Merakla beklenen Android 15 işletim sistemi 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Google I/O 2024 etkinliğinde duyurulacak. İlk olarak Google’ın Pixel serisi akıllı telefonlarına gelecek yazılım, sonrasında diğer markaların cihazlarında da kendine yer bulmaya başlayacak.