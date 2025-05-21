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    Xiaomi 16 çift tonlu bir tasarıma sahip olacak

    Amiral gemisi donanıma sahip olacak Xiaomi 16 modelinin çift tonlu göz alıcı tasarımı ortaya çıktı.
    Xiaomi 16
    • Xiaomi 16'nın ilk CAD görselleri ortaya çıktı.
    • Sızdırılan görüntüler, cihazın arka tarafta çift tonlu bir tasarımla geleceğine işaret ediyor.
    • Öte yandan modelin Qualcomm'un henüz tanıtmadığı bir sonraki amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 çipinden güç alması bekleniyor.

    Amiral gemisi Xiaomi 16 için geri sayım başladı. Merakla beklenen cihaz, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’nin tanıtımından hemen sonra karşımıza çıkacak,

    Samsung, Xiaomi 16 ile ilgili stratejileri belli bir mesafeyle izleyebilecek. Zira yeni gelen cihaz, gelecekteki katlanabilir modelleriyle doğrudan rekabete girmiyor. Xiaomi 16 aslında kompakt boyutlara odaklanarak geleneksel bir üst seviye olarak yapılandırıyor.

    Performans canavarı telefon, üst düzey bir pazar segmentini işgal eden Samsung Galaxy S25 ve OnePlus 13s gibi modellerle rekabet etmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Xiaomi 16 cihazı Eylül ayında Çin pazarında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

    Cihazın küresel lansmanı ise 2026 yılının başlarına kadar bekleniyor. Bu da amiral gemisi Samsung Galaxy S26’nın lansmanına tehlikeli bir şekilde yakın bir zaman dilimi anlamına geliyor.

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    Xiaomi 16 arka kapak tasarımı ortaya çıktı

    Xiaomi 16’nın CAD dosyalarına dayalı ilk görselleri, arka tarafında kamera sistemine ev sahipliği yapan büyük bir kare kamera adasının hakim olduğu klasik görünümlü bir telefonu ortaya koyuyor.

    Merakla beklenen Xiaomi 16, kavisli köşelere sahip dikdörtgen bir tasarıma sahip olacak. Fakat ilk başta beklenenden biraz daha kalın görünüyor.

    Xiaomi 16 tasarımı
    Xiaomi 16 arka kapak tasarımı / Kaynak: Majin Bu

    Kamera modülü arka panelden belirgin şekilde dışarı doğru çıkıntı yapan bir elemanken, LED flaş ise onun sol dış tarafında yer alıyor. Renderlarda göze çarpan bir detay ise Leica markası, kamera lensleri alanında uzman Alman firma ile Xiaomi arasındaki işbirliğinin devam ettiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

    Xiaomi 16’dan neler bekleniyor?

    Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapacak Xiaomi 16’nın henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş bir çip olan Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisini kullanan ilk amiral gemilerinden biri olma ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor.

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    Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni yonga setinin yüksek performans garantisi vermesi bekleniyor. CPU’da yüzde 25, grafikleri yöneten birim olan GPU’da ise yüzde 30’luk bir artış bekleniyor.

    Ekran kısmında 6.32 ile 6.36 inç arasında bir büyüklüğe sahip olacak cihaz, çok ince çerçevelerle sınırlandırılacak olan düz bir panel kullanacak. Cihazın son boyutları henüz doğrulanmadı. Fakat Xiaomi 16’nın kompakt bir telefon olarak karşımıza çıkacağı söyleniyor.

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    Söylentilere göre cihaz 6.800 mAh’lik bir batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya 100W hızlı şarj sistemiyle desteklenecek.

    Öte yandan cihaz mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle de dikkatleri üzerine çekecek. Modelin periskop telefoto lensli üçlü 50 MP kamera ve Leica tarafından tasarlanan lenslere sahip olacağı da konuşuluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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