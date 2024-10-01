Amiral gemisi iPhone 15 için 6.250 TL’lik indirim fırsatı

Apple’ın geçen yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi iPhone 15 modeli için 6 bin 250 TL’lik indirim fırsatı geldi. Üst düzey bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketiciler için cazip bir fırsat sunuldu. Yüksek performans, gelişmiş kamera özellikleri ve uzun pil ömrü gibi ayrıcalıklara sahip olan cihaz, teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak bir avantaj sağlıyor.

Tüketicilerin üst düzey bir iPhone modeline daha uygun fiyatlardan ulaşabilmesine fırsat tanıyan yeni kampanya, amiral gemisi cihazı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Şık tasarımı ve fonksiyonel özellikleri ile gelen model, her ne kadar Apple Intelligence yapay zeka desteğine sahip olmasa da performans canavarı donanımıyla piyasada öne çıkan seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

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Hepsiburada’dan iPhone 15 indirimi! İşte fiyatı

Apple’ın geçen yılın son çeyreğinde piyasaya sunduğu iPhone 15 indirim avantajı ile karşımıza çıkıyor. 6,1 inç ekrana sahip cihaz, Apple internet sitesinde 128 GB’lık sürümüyle 56 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Cihazın 256 GB’lık versiyonu 61 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor. Son olarak 512 GB depolamaya sahip seçenek 71 bin 999 TL fiyat etiketi ile listeleniyor.

Hepsiburada, iPhone 15 indirim fırsatı ile karşımıza çıkarak tüketicilere 6 bin 250 TL’lik bir indirim avantajı sunuyor. Cihaz, 128 GB dahili depolama alanına sahip modeliyle 50 bin 749 TL’den satılıyor. Bu kampanyanın yalnızca cihazın siyah renkli versiyonu için geçerli olduğunu da belirtmekte fayda var. Pembe, sarı, mavi ve yeşil renkli modeller ise 54 bin 499 TL karşılığında sunuluyor.

Ceramic Shield ön yüzeyi ve suya dayanıklı yapısıyla öne çıkan iPhone 15 modeli 5G bağlantı desteğiyle geliyor. Uzun ömürlü bir pile sahip olan cihaz, Apple A17 Bionic çipinden güç alarak performans ve enerji verimliliği bakımından olağanüstü bir deneyim sağlıyor. Öte yandan cihazın gelişmiş kameralara sahip olduğunu, mobil fotoğrafçılar için kusursuza yakın bir deneyime ev sahipliği yaptığını ekleyelim.

iPhone 15 teknik özellikleri

Boyutlar: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç)

147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç) Ağırlık: 171 gram

171 gram Ekran: 60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS

Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS İşletim sistemi: iOS 17

iOS 17 Renk seçenekleri: Siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe

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