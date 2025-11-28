Apple’ın eskimeyen telefonu iPhone 15 cazip fiyatlarla A101’e geldi

Reklam

Apple tarafından iki yıl önce duyurulan iPhone 15 modeli bu hafta A101 Aldın Aldın Ekstra indirimleri kapsamında cazip fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Markanın USB-C bağlantı desteğiyle gelen ilk telefonu, gelişmiş kamera seti ve yüksek performans vaadiyle rakiplerine hala meydan okumaya devam ediyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketiciler için öne çıkan bu fırsat, üst düzey iPhone modelinde 3 taksit imkanı sağlıyor. A16 Bionic çipini kalbinde taşıyan model, Dinamik Ada özelliği ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.

iPhone 15’in indirimli A101 fiyatı ne kadar?

Eylül ayında iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesi ile birlikte Apple, iki yıl önceki iPhone 15’i artık resmi internet sitesinden kaldırdı. Fakat çeşitli perakende satış platformlarında hala cihazın stokları bulunuyor.

iPhone 15 şu anda 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lık üç farklı depolama alanı seçeneğiyle A101 Ekstra dijital satış platformuna geldi. Mevcut renk seçenekleri arasında ise siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe yer alıyor.

A101’in internet sitesinde 128 GB’lık iPhone 15 fiyatı 48 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın 256 GB dahili depolama alanına sahip sürümü 56 bin 299 TL’den listeleniyor. Son olarak 512 GB depolamalı versiyon 64 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

iPhone 15’in avantaj ve dezavantajları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Artıları Yazılım desteğinin en az 2030’a kadar devam etmesi bekleniyor

iPhone 15 teknik özellikleri

Boyutlar: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç)

147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç) Ağırlık: 171 gram

171 gram Ekran: 60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS

Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS İşletim sistemi: iOS 17

iOS 17 Renk seçenekleri: Siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.