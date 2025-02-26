Amiral gemisi Galaxy S26, Samsung’un yeni işlemcisiyle gelebilir

Üst düzey özelliklere sahip olacak Galaxy S26 ailesi 2026'nın başlarında raflara gelecek.

Galaxy S25'in halefi olacak modeller, Samsung'un geliştirdiği Exynos çiplerle gelebilir.

İddialara göre cihazlar Qualcomm Snapdragon işlemci yerine Exynos 2600 ile karşımıza çıkabilir.

Samsung’un geliştirdiği Exynos yonga setleri yakında geri dönebilir. Şirket yeni çiplerini Galaxy S26 serisi akıllı telefon ailesinde karşımıza çıkarabilir. Galaxy S25 serisinin tamamında Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çiplerini tercih eden şirket, Exynos’u geri plana atmıştı. Fakat ortaya çıkan son bilgiler, gelecek yıl bu konuda önemli adımlar atılacağına işaret ediyor.

2026 yılının amiral gemisi modelleriyle birlikte akıllı telefon pazarında kartlar yeniden dağıtabilir. Samsung’un başlangıçtaki fikri, Galaxy S26 modelini kendi ürettiği Exynos 2600 işlemcisiyle donatmak olabilir. Galaxy S24 ve S24+‘ta Exynos 2400 bulunurken, Galaxy S24 Ultra’da Qualcomm’un Galaxy için ürettiği Snapdragon 8 Gen 3 işlemci yer alıyordu.

Exynos 2500’ün pabucu dama atıldı

Üretimde yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle suya düşen planlar, Samsung’un bu yılki amiral gemisi Galaxy S25 serisinde tüm modellerinde Qualcomm’u tercih etmesine neden oldu. Geçtiğimiz aylarda cihazların Exynos 2500 ile gelebileceği söylenirken, modeller sürpriz bir şekilde Snapdragon 8 Elite çipiyle karşımıza çıktı.

Yakın zamanda ortaya çıkan söylentiler, Galaxy Z Flip 7’nin de Exynos 2500 ile gelebileceğini vurguluyordu. Fakat yeni iddialar, bunun yerine işlemcinin bu yılın ilerleyen zamanlarında beklenen daha uygun fiyatlı bir model olan Galaxy Z Flip FE’de veya Galaxy S25 FE’de yer alabileceğine işaret ediyor.

Exynos 2600, Galaxy S26 serisinin kalbinde yer alabilir

The Bell tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung, SF2 üretim sürecinden yararlanarak Exynos 2600’ün performansını optimize etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yılın ikinci yarısında 3. nesil GAA teknolojisiyle seri üretime geçilmesi planlanıyor.

SamMobile’a göre 2026’nın başlarında yeni amiral gemilerini sorunsuz bir şekilde piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, Galaxy S26 ailesinde Exynos 2600 çipinden yararlanabilir. Önemli iyileştirmeler ortaya koyacak bu çip, yüzde 12 daha yüksek performans, yüzde 25 daha iyi enerji verimliliği ve yüzde 5 daha küçük boyut bir boyuta sahip olacak.

Şu anda üretim veriminin yüzde 30 civarında olduğu söyleniyor. Bu raporlar, Exynos 2500’de yaşanan sorunlara kıyasla umut veren olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Şirket gelecekteki Galaxy S26 serisine olan talebi karşılamak için milyonlarca Exynos 2600 çipinin üretimini garanti altına almaya odaklanıyor.