Exynos’un pabucu dama atıldı: Samsung Galaxy S25 serisi performans canavarı işlemciyle gelecek

Samsung tarafından geliştirilen ve önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek olan amiral gemisi Galaxy S25 serisi performans canavarı bir işlemci ile karşımıza çıkacak. Galaxy S24 serisinin bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesinden önce, şirketin yalnızca Snapdragon çiplerini ya da Exynos’u kullanacağı yönünde çeşitli söylentiler internette dolaşıyordu. Ancak bu durum geçerli olmadı ve Galaxy S24 ailesi iki farklı işlemci seçeneğiyle piyasaya çıktı. Şimdi ise bu beklentiler Galaxy S25’te gerçeğe dönecek gibi görünüyor.

Bu yılın Ocak ayında raflara gelen Galaxy S24 Ultra modeli dünya çapında yalnızca Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipiyle donatılarak satışa sunulmuştu. Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus ise Amerika Birleşik Devletleri dışında Exynos 2400 çipiyle raflara gelmişti. Gelen son raporlar, şirketin gelecek sene Galaxy S25 serisinde yalnızca Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi çiplerden yararlanacağını öne sürüyor.

Samsung Galaxy S24 serisi Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy çipiyle gelecek

Android Police tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung, Galaxy S25 serisinde sadece Qualcomm’un yonga setlerini kullanacak. Tahminlere göre şirketin bu hamlesi, amiral gemisi akıllı telefon modellerinin yapay zeka performansını en üst düzeye çıkarmak için gerçekleşecek.

Samsung yapay zeka konusunda işlevsel bir performans ortaya koyabilmek adına Qualcomm ile ortaklaşa çalışacak. Önceki sene Galaxy S23 serisinde yapılanlara benzer bir yaklaşımla Galaxy S25 serisinde Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy çipini kullanacak.

Bu işlemci, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4’ün Samsung telefonu için özel olarak optimize edilmiş ve güçlendirilmiş bir versiyonu olacak. Şimdilik bu çipin detayları bilinmiyor. Zira Qualcomm henüz bu işlemciyi resmi olarak piyasaya duyurmuş değil.

Ortaya çıkan bu dikkat çekici bilgiler, Samsung’un Galaxy S25 serisinde Exynos 2500 kullandığını öne süren önceki söylentilerle çelişiyor. Hatta bazı kaynaklar Güney Koreli şirketin MediaTek işlemci kullanma ihtimalinden bile bahsetti. Şirketin bu kararının, Snapdragon çiplerinin çok pahalı olması gerekçesiyle alındığı öne sürülmüştü.

Samsung’un Qualcomm ile 2030 yılnıa kadar devam edecek olan bir ortaklığa sahip olduğunu belirtmekte yarar var. Şirket, Galaxy S23 serisinde özel olarak Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy çipini kullanmıştı. Bu durum pek çok piyasa analistine göre telefon serisinin başarısına katkıda bulunarak satışları artırdığına inandığını vurguladı. Şirket şimdi aynı stratejiyi yeni amiral gemisi serisinde de uygulamayı planlıyor.

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