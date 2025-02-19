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    Haberler Yapay Zeka

    AI Pin terk edildi: Humane, HP tarafından satın alındı

    AI Pin adlı yapay zeka destekli iletişim cihazıyla tanınan Humane, HP tarafından 116 milyon dolar karşılığında satın alındı.
    Humane AI Pin
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    • "İletişimde yeni bir dönem" başlatma vaadiyle karşımıza çıkan AI Pin tarihe karışıyor.
    • 28 Şubat'tan itibaren cihaz tüm kullanıcılarda çalışmayı durduracak ve tarihin tozlu rafları arasına karışacak.
    • AI Pin'in sahibi olan Humane firması HP tarafından 116 milyon dolara satın alındı.

    Satışlardan daha fazla iade sorunu yaşayan Humane, yapay zeka odaklı cihazı AI Pin cihazını satıştan kaldırdı. Humane tarafından bu hafta yapılan duyuruda, HP tarafından 116 milyon dolara satın alındığını resmi olarak paylaşıldı.

    28 Şubat tarihinden itibaren şimdiye kadar satılan tüm cihazların çalışmayı durduracağı ve AI Pin projesinin artık fişinin tamamen çekileceği duyuruldu. Geçen yıl büyük bir satış beklentisi ile piyasaya sürülen yapay zeka destekli ürün, vaat ettiği hayallerin neredeyse hiçbirini karşılayamadan aramızdan ayrılıyor.

    “İletişimde yeni dönem” beklentisiyle duyurulan AI Pin, başlangıçta akıllı telefonların yerini alabilecek yeni bir iletişim aygıtı olarak nitelendiriliyordu. Yapılan incelemelerde beklentilerin oldukça gerisinde kaldığı anlaşılan ürün, yoğun iade oranlarıyla tam anlamıyla bir fiyasko haline geldi. Şimdi ise beklenen oldu ve şirketin resmi satışı gerçekleştirildi.

    HP, Humane satın alımında AI Pin ile hiç ilgilenmedi

    HP, 300’den fazla patent ve başvuru içeren CosmOS AI platformuyla ilgilenen Humane firmasını ve bazı çalışanları satın aldı. AI Pin ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda ise HP’den yalnızca “hayır teşekkürler” cevabı geldi. Şirket bu başarısız ürün üzerinde pek de durmayarak, sadece işine yarayacak fikirlere yoğunlaştı.

    Humane AI Pin

    HP’nin Humane şirketini satın almak istediği zaten aylardır konuşulan bir konu. Fakat bu anlaşma nihayet geç de olsa şimdi tamamlandı. HP’den gelen açıklama şu şekilde oldu:

    “Bu satın alma, HP’nin Teknoloji ve İnovasyon Organizasyonuna son derece yetenekli bir grup İnsancıl mühendis, mimar ve ürün yenilikçisini katıyor. HP’nin geleceğin çalışma yaşamı için HP ürün ve hizmetleri genelinde akıllı bir ekosistem oluşturmaya odaklanan yeni yapay zeka inovasyon laboratuvarı HP IQ’yu oluşturacak.”

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    28 Şubat’tan sonra AI Pin’in tüm hücresel ve internet bağlantı işlevleri sonlandırılacak. Bu da artık ürünün hiçbir kullanıcı sorusuna yanıt vermeyeceğine işaret ediyor. Pratikte bu durum yalnızca pilinizin şarj seviyesini gösteren bir elektronik cihaza sahip olacağınız anlamına gelecek.

    Bir AI Pin satın alarak 700 dolar tutarındaki iadeyi alacak olan kişiler, bunu son 90 gün içinde yapanlar, yani yalnızca 15 Kasım 2024’ten itibaren iade gerçekleştirenler olacak. Diğer müşteriler ise ne yazık ki bu alışverişten dolayı zarar edecek.

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    Geri ödemeler 27 Şubat’a kadar yapılacak. Aylık 24 dolarlık aboneliği olan herkes parasını orantılı olarak geri alacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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