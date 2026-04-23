NASA, ISS astronotlarının 10 yıllık bilgisayarlarını HP ZBook Fury G9 ile değiştirdi

ISS'deki astronotların eski dizüstü bilgisayarları, uzay koşullarına özel uyarlanmış HP ZBook Fury G9 ile değiştirildi.

Yeni laptoplar, uzay radyasyonu ve fırlatma sırasındaki sarsıntılara dayanıklılık için özel testlerden başarıyla geçti.

128 GB DDR5 bellek ve RAID konfigürasyonlu SSD'lerle donatılan cihazlar, üst düzey veri güvenliği vaat ediyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Amerikalı astronotlar yeni dizüstü bilgisayarlara geçmeye başladı. NASA, mürettebatın yörünge kompleksinin bilgi işlem altyapısının büyük bir yükseltmesi için hazırlık yaptığını bildirdi.

The Verge’e göre NASA’nın bu hamlesi yalnızca donanımın değiştirilmesini değil, aynı zamanda sunuculardan kullanıcı cihazlarına kadar istasyonun tüm BT sisteminin aşamalı bir modernizasyonunu da içeriyor.

NASA’dan alınan bilgilere göre ekip öncelikle ağ sunucularını değiştirecek. Ardından yeni ve daha güçlü dizüstü bilgisayarları etkinleştirmeye başlayacak. Bu çalışma yazılım kurulumu, ağ yapılandırması ve geçişin diğer teknik yönlerinde yardımcı olacak yer uzmanlarının desteğiyle yürütülecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda donanım yenileme operasyonu

Eski G2 modellerinin yerini alan HP ZBook Fury G9 dizüstü bilgisayarlar uzayda astronotlar tarafından kullanılmak üzere seçildi. Bu amiral gemisi cihazlar Intel Core Ultra 9 vPro HX işlemciler, profesyonel NVIDIA RTX grafik kartları ve etkileyici bellek özelliklerine sahip.

Cihazların her birinde 128 GB’a kadar DDR5 RAM ve dört adet 2 TB SSD bulunuyor. Bu yapılandırma, dizüstü bilgisayarların yalnızca günlük görevler için değil, aynı zamanda karmaşık bilimsel hesaplamalar ve veri işleme için de kullanılmasına olanak tanıyor.

Ekipmanların ISS ortamına uyarlanmasına özel önem verildiği vurgulanıyor. Özellikle de dizüstü bilgisayarların özel güç adaptörleriyle donatıldığı söyleniyor. ISS öncelikle doğru akım kullanırken, Dünya’daki standart şarj cihazları alternatif akım için tasarlanıyor. Böylelikle yeni sistemler için her iki ortamda da çalışabilen evrensel bir güç kaynağı sağlanıyor.

İlk dizüstü bilgisayar partisi geçen yılın Ekim ayında yörüngeye teslim edildi. Mürettebat, altyapıyı hazırladıktan ve bir dizi teknik prosedürü tamamladıktan sonra nihayet şimdi bunları tam olarak kullanmaya başlayacak.