AI Pin ile dikkat çeken Humane, HP’ye satılabilir

Başlangıçta teknoloji tutkunlarında büyük bir heyecan yaratan, fakat son dönemlerde kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonucunda ne yazık ki çok sayıda kişiyi hayal kırıklığına uğratan Humane AI Pin, tüketicilere “iletişimde yeni dönem” vaadiyle büyük bir ses getirmişti. Bir süre öncesine kadar giyilebilir teknoloji pazarını baştan aşağı dönüştüreceği konuşulan ürün, bünyesinde yer alan çok sayıda irili ufaklı problem yüzünden eleştiri oklarının hedefi haline gelmeye başladı.

Ortaya çıkan son raporlar, Humane firmasının ürünün başarısızlığı sonucunda şirketi satmaya karar verdiğini gündeme getiriyor. The New York Times’ın haberine göre bu konuda HP şirketiyle masaya oturan Humane, şirketi 1 milyar dolar karşılığında elden çıkarmayı amaçlıyor. Pazardaki durumu pek de iç açıcı görünmeyen Humane’ın yolculuğunun nasıl şekilleneceği şimdilik büyük bir merak konusu.

HP, Humane için 1 milyar doları gözden çıkardı

AI Pin’in tüketicilerde hayal kırıklığı yaşatması üzerine Humane büyük bir karamsarlıkla yoluna devam ediyor. Şirketin bu süreçte satın alma görüşmeleri için HP ile bir araya geldiği öne sürülüyor. İlk incelemelerden sonra iki firma arasındaki diyaloğun başladığı dile getirilirken, görüşmelerin nasıl sona ereceğini önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz tahmin ediliyor.

İddialara göre HP bu anlaşma için 1 milyar doları gözden çıkarmış durumda. HP’nin bu kadar olumsuz yorumla karşılaşan bir markayı satın alma konusunda neden bu kadar istekli olduğu tartışılırken, bu hamlenin AI Pin’in geleceğini daha pozitif etkileyeceği düşünülüyor.

AI Pin beklentileri karşılayamadı

Giyilebilir teknoloji pazarında dikkat uyandıran AI Pin cihazı ne yazık ki Humane’ın beklentilerini karşılayamadı. İlk etapta oldukça sükse yaratan ve teknoloji dünyasının en çok konuşulan ürünlerinden biri olarak anılan cihaz, ne yazık ki satışa çıktıktan itibaren hayal kırıklığı gösterdi. Ürünle ilgili yayınlanan ilk incelemeler oldukça büyük bir karamsarlık yarattı.

Yenilikçi bir teknoloji olarak lanse edilen Humane AI Pin’in fiyatı 699 dolar olarak biliniyor. Buna ek olarak 4G hizmetine de erişmek isteyen kullanıcılar için 24 dolarlık ücretlendirme yansıtılıyor. Gelen tüm olumsuz yorumlara ve şikayetlere rağmen yine de cihaz gelir açısından yüksek bir seviyede karşımıza çıkıyor. İlk gelirlerde yaklaşık 7,24 milyon dolar elde eden Humane’ın aynı zamanda yüksek oranda yatırım aldığı da biliniyor.